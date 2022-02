De la veteranía de Aitana Sánchez-Gijón a la juventud de Milena Smit: dos compañeras en la carrera por el Goya

¡La suerte está echada! Apenas quedan escasos días para que se celebre la 36ª edición de los premios Goya en el Palau de Les Arts de Valencia. Los candidatos templan sus nervios a la espera de lo que pueda ocurrir el próximo 12 de febrero con El Buen patrón, Maixabel y Madres paralelas. Al margen de Penélope Cruz, una de las estrellas más nominada y ganardonada del cine español, dos de las otras actrices del filme de Pedro Almodóvar compiten en la misma categoría. Aitana Sánchez Gijón y Milena Smit optan al premio de mejor actriz de reparto y solo desean que el triunfo se lo lleve la película del cineasta manchego.

Una es una estrella consagrada y la otra va camino de serlo. Aunque resulte difícil de creer, Aitana Sánchez Gijón, de 53 años, opta por primera vez al Goya. La que fuera presidenta de la Academia de 1998 al año 2000 ha vivido esta primera nominación como si fuese una actriz revelación y manifestó que le gustaría llevárselo, pero de no ser así que se lo llevase su hija cinematográfica, Milena Smit, para quien es "un honor" competir con su madre en la ficción.

Milena Smit, de 25 años, ya se perfila como una de las grandes promesas de su generación. Su debut en el séptimo arte llegó de la mano de Mario Casas en el thriller No matarás, por la que recibió una nominación a los Goya a mejor actriz revelación, y con su segundo papel se ha convertido ni más ni menos que en chica Almodóvar junto a actrices de la talla de Penélope Cruz y Aitana Sánchez GIjón. Un regalo que le ha dejado "sin palabras". "Está siendo una locura y es algo que no puedo terminar de creerme y estoy tremendamente agradecida. Me siento privilegiada no solo por la nominación, sino por haber tenido el honor de haber trabajado junto a Pedro Almodóvar", dice la actriz, que fue descubierta por causalidad gracias al director David Victori, al que llamaron la atención las fotos que colgaba en su Instagram. Entonces no se lo pensó dos veces, dejó su trabajo como recepcionista en un hotel para comenzar una carrera vertiginosa. Después de rodar la serie Alma para Netflix, ha protagonizado junto a Jaime Lorente Tin&Tina, ha rodado la ópera prima de Luc Knowles Libélulas y ahora está inmersa en otra serie La chica de la nieve, junto a José Coronado, Aixa Villagrán, Tristán Ulloa y Julián Villagrán.

Sus rivales son Nora Navas, por la película Libertad y Sonia Almarcha, por El buen patrón, la cinta más nominada en la historia de los galardones con 20 candidaturas, pero todo apunta a que el premio podría recaer esta vez en una de las dos estrellas del drama de Almodóvar.

