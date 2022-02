¿Sabías que Chanel conoció a Spielberg? Te contamos cómo fue el encuentro

Dicen que tras la tempestad llega la calma, pero en este caso aún quedan algunos pequeños rescoldos que amainar. Sufrir un ‘linchamiento’ publico no es plato de buen guto para nadie y Chanel, nuestra representante en Eurovisiñon este año, lo sabe mejor que nadie, sin embargo, ha tirado de resilencia para centrarse en el certamen musical y poder volver a España con el preciado microfono de plata bajo el brazo. Tras ponerse en duda las votaciones de la final del Benidorm Fest y ser duramente criticada en redes sociales por imponerse a otras propuestas como la de Rigoberta Bandini y su canción Ay mamá o Tanxugueiras con su himno gallego Terra, Chanel ha decidido echar el resto en sus ensayos y el poco tiempo libre que le sobra en su agenda lo invierte en promocionar la candidatura de su tema SloMo y ha sido durante una de estas de estas entrevistas, concretamente la concedida a la emisora de radio Europa FM cuando se ha conocido la sorprendente vinculación de la cantante con el popular director de cine Steven Spielberg.

Nacida en Cuba en 1991, Chanel supo desde muy pequeñita que lo suyo era el mundo del espectáculo y tras ir superando todos los obstáculos que se le ponían por el camino, ha acabado convirtiéndose así en una artista 360º pues además de cantante tiene en su haber una importante carrera como actriz de musicales. Y precisamente fue una de estas producciones la que le llevó a hacer las maletas, poner rumbo a Estados Unidos y tener la posibilidad de conocer y charlar con el propio Spielberg.

Seleccionada para sustituir a la intérprete principal en la adaptación del musical West Side Story en España, Chanel decidió rechazar este papel para intentarlo en Hollywood. "Me presenté un lunes y al día siguiente recibí un mensaje: 'Steven está en la sala'. Éramos cinco Anitas de todo el mundo, entramos de dos en dos y cuando entré en la sala ataquito. Steven estaba aquí, me dio la mano, me dio las gracias por venir de tan lejos, me dijo que era muy talentosa y... mucha mierda", relataba la artista. "Estaba de pie y nos miraba a través de la pantalla, así que puedo decir que estoy en el móvil de Steven Spielberg" añadía la cantante.

Finalmente, el papel de Anita se lo llevó la estadounidense Ariana DeBose y aunque hubo quienes alabaron su papel, lo cierto es que el film fue un fracaso en la taquilla y solo logró recaudar 60 millones de euros sobre los 90 millones que se había estimado. Bueno o malo para Chanel, lo cierto es que no ser la seleccionada en el casting no le hizo venirse abajo, sino todo lo contrario, la empujó a seguir trabajando para conseguir otro nuevo reto, en este caso deslumbrar el próximo 14 de mayo en Turín.

