Olga Moreno, sonriente en un desfile y rodeada de amigos tras la posible ruptura de Antonio David y Marta Riesco

Olga Moreno parece estar tranquila y ni mucho menos piensa dejar atrás los planes de ocio que tiene en su agenda, apenas unos días después de conocerse que su todavía marido, Antonio David Flores habría roto con su actual pareja, la reportera Marta Riesco. La diseñadora malagueña ha acudido este sábado en Sevilla al desfile organizado por el Salón internacional de la moda flamenca (SIMOF), que suponía el debut de una emocionada Raquel Bollo con su propia firma de ropa femenina. Evento al que también han asistido rostros conocidos como Anabel Pantoja, Irene Rosales, Belén Esteban, Luis Rollán o el torero Víctor Puerto y su esposa Noelia Margotón, entre otros. La última ganadora de Supervivientes posaba muy sonriente ante las cámaras y saludaba sobre la alfombra roja de los invitados, luciendo un bonito traje negro de chaqueta y pantalón color negro con bordes y flecos plateados.

Horas antes, veíamos a Olga junto a una de sus grandes amigas, Marta López, durante una agradable quedada nocturna en la capital hispalense. La colaboradora televisiva ha viajado hasta la ciudad andaluza y allí se inmortalizaba cariñosamente con la diseñadora, presumiendo de su inquebrantable amistad desde que se conocieron en la isla. También se han visto con el que fuera su compañero en el reality de aventuras, el chef y empresario Carlos Alba, los tres disfrutando de una animada velada en un popular restaurante. Unas imágenes de diversión y relax que llegan tras publicarse el pasado miércoles en Semana que el ex guardia civil y la periodista de El programa de Ana Rosa ya no están juntos. Al parecer, el ex de Rocío Carrasco y su chica habrían tomado la decisión de separarse hace tan solo unos días y ya no mantendrían ningún tipo de contacto.

Los motivos de la ruptura serían completamente distintos para cada uno, ya quea él no le habría gustado la intervención de su novia en Sálvame, programa del que él fue despedido tras la emisión del primer episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva. A ella, por su parte, no le habría sentado nada bien que su pareja no tuviera intención de firmar los papeles de divorcio de Olga Moreno. Sin embargo, lo más llamativo es que la citada publicación afirma que habrían puesto punto final a su romance tras dos años juntos. Por ahora, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respeto, y poco antes de saltar la noticia Antonio David visitaba a sus abogados en Madrid, aunque evitaba dar detalles sobre cualquier tema relacionado con este asunto. El fin de semana, estuvo en Málaga y se dejó ver con sus hijos, Rocío y David Flores, cerca del domicilio familiar. La periodista, por su parte, atraviesa por un momento complicado que le llevó a cogerse una baja laboral por ansiedad, aunque afortunadamente ya ha vuelto a su puesto de trabajo.

