De su proyecto con C.Tangana a la relación con su padre y su dueto soñado: el lado más personal de Marina Carmona

La cantante Marina Carmona ha anunciado una serie de conciertos con C. Tangana, en los que también participará su hermana Lucía, y que empiezan el próximo 19 de febrero en Málaga. Nos adelanta que 2022 viene cargado de nuevos temas después de haber colaborado con el artista madrileño en una canción, y tras el triunfo de su último tema en colaboración con Lin Cortés, Sin equipaje, con más de 100.000 escuchas: "Si Dios quiere también vendrá mi disco". La artista viene de una familia con mucho talento, y tal y como ella misma explica, muchos profesionales del sector pasan por casa de los Carmona cuando visitan España"y les podemos dar gloria bendita". Recientemente, por ejemplo, menciona la presencia de Vanesa Martín o Camilo en el hogar de la saga musical.

"Con mucha ilusión porque va a ser un año lleno de música por todas partes: Antonio Carmona y familia, compartir el talento con cualquier artista… Van a venir muchas personas que van a sumar a mi proyecto. Cada espacio que tengo lo he aprovechado para crear temas nuevos, con muchas ganas de compartirlos con todos", ha explicado Marina sobre este 2022 que promete ser inolvidable para ella en el terreno profesional . La música no solo fluye por sus venas sino que no se cierra a ningún estilo ni ninguna experiencia. Si bien con Lin ha sacado sus raíces flamencos, también ha podido conocer y trabajar con Vanesa Martín, lo que considera "una de las suertes de este último año". "Tenemos muchas sorpresas preparadas. Nos hemos entendido muy bien y lo que más nos aparece es cantar juntas siempre", ha adelantado sobre una colaboración con la intérprete de temas como Complicidad, Polvo de mariposas o Un canto a la vida, quien es a su vez coach de La Voz.

Al lado de C. Tangana, con el que su hermana y ella se van a subir a los escenarios a partir del próximo mes, ha querido romper el estereotipo de flamenco. "Es un artista que apuesta por nuevos proyectos y quiere que sumemos en su concierto. Así que estoy muy contenta, porque somos tres artistas muy diferentes y cada uno me ha aportado algo muy diferente con su estilo de música", dice del artista. Encantada con el gran aprendizaje que supone cantar con compañeros de profesión, está dispuesta a seguir contando con otros talentos y reconoce que hacer un dueto con Niña Pastori sería para ella un sueño. Sobre la ganadora de cuatro Grammy Latinos dice que "la admiro mucho desde hace mucho tiempo por su música, me inspira mucho como artista".

Marina, que se matriculó en Periodismo aunque luego se decantó por cursar Educación Musical en la Universidad Miami Dade College, está feliz por los importantes pasos que está dando en su carrera, en la que tiene el incondicional apoyo y consejo de su padre. Ambos comparten profesión, amor por el arte y también se parecen en aspectos más personales como lo bromistas y disfrutones que son "con todo, con la música, con la comida….". Antonio Carmona y su primogénita disfrutan haciendo planes juntos y su comunicación es constante incluso cuando hay miles de kilómetros separándolos. "Acaba de estar en Colombia con Chabuco y hemos estamos todo el día hablando, contándome todo lo que estaba haciendo allí", ha contado la artista.

Para ella, poder trabajar junto a su padre es todo un regalo porque lo considera su "mejor amigo" y reconoce que a su lado ha aprendido "lo más grande del mundo". Poder compartir escenario con su progenitor no solo le ha dado a la joven artista "mucha seguridad en el escenario" sino también "ganas de arriesgar en la música y jugártela". No en vano, gracias a él puede conocer de primera mano las luces y las sombras de su profesión puesto que Antonio Carmona lleva más de tres décadas triunfando en la música. También cuenta con el consejo de su madre, Mariola Orellana, quien le ayuda a llevar la carrera puesto que es representante de grandes figuras de la canción.

Más allá del ámbito profesional, en el terreno personal Marina también forma un inmejorable equipo con sus seres queridos y los amigos a los que considera como parte de la familia. Aunque el momento que vive es inmejorable, la cantante tiene claro qué podría completar su felicidad y ha explicado cuáles son los deseos que ha pedido: "Mucha salud, porque sin salud no somos nada, mucho trabajo y amor, porque aunque siempre le canto al desamor, espero que el nuevo año me dé un poquito de amor también".

