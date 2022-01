Dos fans de Ana de Armas reclaman cuatro millones y medio de euros por eliminarla de la película 'Yesterday' Alquilaron la película después de ver que la actriz hispanocubana aparecía en el trailer y descubrieron que no aparecía en ninguna escena de la cinta

Han pasado más de dos años desde que se estrenara Yesterday, una comedia romántica dirigida por Danny Boyle en la que Ana de Armas formaba parte del elenco, aunque su personaje fuese eliminado por completo del montaje final que llegó a las pantallas. Dos fans de la actriz hispanocubana, alentados por la aparición de esta estrella en el trailer, alquilaron la película y cuentan cuál fue su sorpresa al descubrir que Ana de Armas no aparecía en ninguna escena de la cinta.

Los estadounidenses Conor Woulfe, de 38 años, y Peter Michael Rosza, de 44, han presentado una demanda contra Universal al asegurar que pagaron 3,99 dólares, alrededor de 3,50 euros, para alquilar la película en Amazon Prime, cuyo único reclamo era ver a Ana de Armas en la cinta. Y solicitan 5 millones de dólares, o lo que es lo mismo 4,4 millones de euros, a la productora en compensación por su decepción tras afirmar que se trata de "publicidad engañosa". "A los consumidores se les prometió una película con Ana De Armas en el tráiler de Yesterday, pero no recibieron ninguna película con Ana de Armas", alegan en su demanda presentada contra el estudio y publicada en el medio especializado en cine Variety. Y se refieren a De Armas como una actriz reconocida de gran talento y éxito, destacando algunos de sus últimos trabajos Puñales por la espalda, Sin tiempo para morir o Blade Runner 2049.

Yesterday cuenta la historia de un cantautor británico, interpretado por Himesh Patel, que después de un accidente se da cuenta que es la única persona en la faz de la Tierra que puede recordar a los Beatles, por lo que se convierte en una gran estrella de la música como autor de sus canciones. En un primer momento se pensó en Ana de Armas para que diera vida a Roxanne, una estrella de Hollywood destinada a formar parte de un triángulo amoroso junto al protagonista Jack Malik (Himesh Patel) y su pareja, Ellie (Lily James). Sin embargo, decidieron eliminar sus escenas del filme porque a la audiencia no le gustó la idea de que el cantautor se enamorara de otra mujer que no fuera su pareja en la ficción. El guionista Richard Curtis ya lo explicó y dijo que el personaje de Ana de Armas era muy mal recibido por el público, de ahí que fuese suprimida del metraje final.

Por fortuna este suceso no afectó en la vertiginosa carrera de esta actriz. En 2020 comenzó una relación con Ben Affleck que dio la vuelta al mundo a raíz de que se enamoraran en Depp Water, una cinta que todavía no ha llegado a estrenarse, al año siguiente se puso en la piel de chica Bond en Sin tiempo para morir y en 2022 tiene previstos varios estrenos en Hollywood Blonde, en el que se mete en la piel de Marilyn Monroe, y The Gray Man, un thriller de los hermanos Russo en la que comparte reparto con Ryan Gosling y Chris Evans.

