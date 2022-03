Ana de Armas, licencia para seducir en su primera imagen como chica Bond

No hay proyecto que se le resista. Desde su fichaje, hace dos años, en Blade Runner 2049, Ana de Armas no ha parado de escalar peldaños en la meca del cine, y lo ha hecho junto a estrellas como Robert de Niro, en Hands of Stone, y Keanu Reeves, en Toc toc. Tras varios años de éxito en España, donde protagonizó series como Hispania y El internado, y estuvo casada con el también actor Marc Clotet, actual pareja de Natalia Sánchez, la actriz hispano cubana era elegida el pasado mes de mayo para ser la nueva chica Bond.

Sin embargo, hasta ahora no habíamos podido ver a la actriz dando vida a Paloma, su personaje en la nueva película del agente 007, No time to die. Con un espectacular vestido de color azul noche de pronunciado escote, llamativas joyas de diamantes y armada hasta los dientes, pistola en una mano y un subfusil o una metralleta en la otra, la actriz se muestra tan desafiante como sexy, dejando claro que ella es una mujer de armas tomar.

Pero Ana no solo triunfa en el terreno profesional, donde ha demostrado que Hollywood ya no es un sueño, sino una realidad; también en el personal. La actriz, que en breve dará vida a Marilyn Monroe, en la nueva película de Netflix, sale desde 2017 con el artista cubano Alejandro Pineiro Bello.

Junto a la imagen de la actriz, también se ha difundido la el resto de protagonistas, destacando la imagen de Daniel Craig y la de Rami Malek, ganador de un el Oscar por su interpretación de Freddie Mercury, quien da vida a un villano y cuyo demacrado aspecto ha llamado bastante la atención. El filme tiene previsto estrenarse en abril de 2020 y podría ser la última cinta de agente secreto protagonizada por Daniel Craig.

