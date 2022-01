Laura M. Flores y Benji Aparicio posan con su bebé, Benjamín, a las puertas del hospital

Con su bebé en brazos, Laura M. Flores ha salido del hospital junto a Benji Aparicio, que no se ha separado de su lado, para dar comienzo a su nueva vida como madre de dos hijos preciosos. Ambos vestidos de negro y sin quitarse la mascarilla pero con los ojos llenos de ilusión, han posado a las puertas de la clínica madrileña donde nació el pequeño Benjamín el 27 de diciembre. El destino quiso que el niño, a quien ahora hemos visto cubierto de una calentita manta de cuadros color marrón, llegara al mundo el mismo día que cumplía años su abuelo, Kiko Matamoros, y tal y como ha comentado la orgullosa mamá, se parece mucho a su hermano mayor. "Estoy deseando llegar a casa, estar con Mati y que estén juntos, y empezar poco a poco a tener mi rutina otra vez", ha comentado unas horas antes de la salida. Matías, que tiene tres años, visitaba al pequeño en la clínica el martes y se mostraba muy emocionado por la nueva incorporación a la familia.

"Mis bebés se han conocido hoy. La cara de Mati ha sido alucinante. Decía: 'Shh, hablad bajito, que se despierta el bebé' o 'mamá, venga, ven ya a casa con mi hermanito'", ha explicado Laura este martes con una preciosa fotografía de los dos niños. El mismo día, desde la cama del hospital y con la felicidad reflejada en su rostro, la sobrina de Mar Flores quiso compartir con sus seguidores sus impresiones tras el nacimiento de su pequeño, cuyo parto ha sido mucho más fácil que el primero. También dio algunos detalles sobre cómo vivió las horas previas y posteriores a la llegada del niño, momentos mágicos que nunca podrá olvidar, y tras solo dos días ingresada, donde ha recibido la visita de su hermano y su padre, vuelve a casa con su niño soñado.

Este verano la influencer daba su primera entrevista desde que se conociera su gestación: "Es un sueño que siempre he tenido desde pequeña: formar una familia llena de amor y de niños corriendo a mi alrededor. Haber encontrado a Benji ha sido lo mejor que me podría pasar. Él me da tanto amor... Y ahora estos hijos... Realmente, no puedo pedir más", decía a ¡HOLA!.

Laura M. Flores y Benji Aparicio se mudaron recientemente a una nueva casa de dos plantas en Aravaca, un proceso que tuvo lugar cuando la influencer estaba en plena recta final del embarazo, lo que recuerda a la vez anterior que se cambió de casa cuando estaba esperando a su primer hijo, Matías. Y a pesar de lo difícil que podría haber sido el ajetreo del cambio, la hija de Kiko Matamoros se mostraba feliz por la nueva etapa que comenzaba junto a su pareja y ahora con sus dos hijos.

La pareja comenzó su relación en 2016 y el 2 de mayo de 2018, se convirtieron en padres por primera vez del pequeño Matías. A finales de ese año rompieron su relación, pero el destino quiso que volvieran doce meses después, hasta que en abril de 2020 volvieron a poner fin a su relación. ¡HOLA! contó en exclusiva que llevaban tiempo intentando superar una crisis y hacía meses que los rumores acechaban a la pareja, por lo que finalmente fue el chef quien decidió poner fin al romance. Lo que nadie se imaginaba es que, unos días más tarde, la influencer se enteró de que estaba esperando su segundo hijo junto al que fuera su pareja, por lo que decidieron darse una nueva oportunidad que parece que ha funcionado entre ellos.

