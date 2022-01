Las palabras de Mati, hijo de Laura M. Flores, al conocer a su nuevo hermano

Mati, el hijo mayor de Laura M. Flores, ya conoce a su hermano pequeño, Benjamín. El encuentro entre ambos se ha producido en el hospital, donde todavía se encuentra la influencer tras haber dado a luz. "Mis bebés se han conocido hoy. La cara de Mati ha sido ha sido alucinante. Decía, 'shhh, hablad bajito que se despierta o venga mamá ven ya a casa con mi hermanito'", ha escrito la hija de Kiko Matamoros junto a una fotografía de los dos niños. Además, la que fuera ganadora de Gran Hermano VIP no ha parado de compartir con todos sus seguidores varios momentos con el recién nacido: cuando le coge el dedo con sus diminutas manos, el body azul que lleva puesto mientras descansa, cómo le da el biberón sentada en la cama o las visitas de algunos familiares, entre ellos el abuelo paterno, que cumple casualmente años el mismo día de que su nieto.

Laura también ha mostrado cómo su hijo Matías, de 3 años, la echa mucho de menos en estos días de ingreso, ya que a su llegada al hospital le ha dado, como ha mostrado en otra fotografía, "abrazos de Hulk", refiriéndose a la gran fuerza que utiliza cuando el niño se los da. Además, la hermana de Diego Matamoros ha contado que Benjamín Jr se parece muchísimo a su hermano, diciendo también que "ya está hecha" a su bebé tras haber tenido un parto muy bueno. "Es más morenito, pero todo esto de los genes es una cosa... No sabía que se podían llegar a parecer tanto", ha confesado a sus seguidores.

Tras agradecer a todo el equipo que le ha ayudado a tener un parto "alucinante", Laura ha bromeado con que podría tener hijos todos los años si todo sale así de bien siempre, aunque después ha añadido que no era cierto para no asustar a sus seguidores. "He pasado la noche con algún dolor, pero es totalmente normal siendo el segundo bebé, pero la verdad es que estoy contentísima. Ahora estoy como si nada", ha continuado relatando mientras sonreía a cámara desde la habitación del hospital.

Quien no ha querido perderse este momento tan especial es Kiko Matamoros, que mientras su hija daba a luz estaba trabajando en Sálvame. A pesar de que las visitas están restringidas en algunos hospitales y no sabía si podría ver a su nieto, el colaborador de Mediaset no ha dudado ni un momento y ha ido a ver a su hija. "Bienvenido a Madrid, Benji. ¡Qué la vida te sonría y seas muy feliz!", ha escrito el orgulloso abuelo en sus perfiles sociales.

