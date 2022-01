Jorge Motos, el actor que descubrió su vocación con ocho años y ahora está nominado al Goya

El nombre de Jorge Motos resuena cada vez con más fuerza entre las jóvenes promesas del cine español, sobre todo tras su nominación a los próximos Goya como 'Mejor Actor Revelación' por su papel protagonista en Lucas. Un personaje por el que ya ha ganado el Premio Berlanga al 'Mejor Actor Protagonista' o la Biznaga de Plata a 'Mejor Interpretación Masculina' durante el Festival de Málaga. Natural de Valencia, desde los ocho años supo que quería dedicarse a la interpretación, tanto que se mudó a Madrid al cumplir diecisiete, dispuesto a luchar por un sueño que dio sus primeros pasos en series como Centro médico, Mercado central o La caza: Tramuntana.

VER GALERÍA

- 'El buen patrón' de Javier Bardem bate récord y arrasa en las nominaciones a los Goya con 20 candidaturas

El personaje de Lucas ha cambiado la vida de Jorge Motos, aunque su flechazo con este título no es algo nuevo. Como si fuera cosa del destino, la historia llegó a su vida cuando aún estaba estudiando y en forma del corto que precede al largometraje de Álex Montoya. "Con 13 años, Anna María Martínez, a la que considero mi madrina en la interpretación, trajo un día a antiguos alumnos a clase. Entre ellos estaba Javier Butler, protagonista del corto de Lucas. Recuerdo que esa charla me marcó mucho y cuando volví a casa vi el corto y soñaba con interpretarlo. En el año 2018 me llegó el casting para la película y yo en ese momento morí porque literalmente era un personaje con el que siempre había soñado. Ha sido el viaje de mi vida", explicó Jorge Motos en una charla con Escuela del actor en la que dejó claro que su pasión por la interpretación viene de lejos. Una película que, a sus 22 años, le ha dado la oportunidad de brillar en su primer papel protagonista con un tema tan controvertido como los abusos a menores.

Aún así y como plan B relacionado con el mundo de las cámaras, Jorge Motos está estudiando Comunicación audiovisual y se encuentra en cuarto de carrera. Formación que se suma a la larga lista de estudios que tiene el valenciano en el ámbito de la interpretación desde 2008 hasta hoy.

VER GALERÍA

- Así es Stephanie Cayo: la protagonista del último estreno del cine español, 'Yucatán'

Su primera gran oportunidad llegó con Si fuera tú, la primera serie de ficción de Playz, la plataforma de contenidos digitales de RTVE, en la que compartió reparto con María Pedraza, Óscar Casas y Adriá Collado en 2017. A partir de entonces Jorge Motos ha participado en Centro médico, Cuéntame cómo pasó, + de 100 mentiras, Mercado central o La caza: Tramuntana, junto a Megan Montaner.

VER GALERÍA

Entre sus próximos proyectos se encuentra Feria: la luz más oscura, una ambiciosa apuesta de Netflix por el terror nacional cuyo estreno está previsto para enero de 2022 y que cuenta la historia de dos hermanas que se enfrentan a todo tipo de fenómenos paranormales. Una serie de la que Jorge Motos habla con un gran cariño: "Feria además de a nivel profesional, tuvo una parte emocional muy, muy grande. Porque mis compañeros de reparto a día de hoy, después de un año del fin del rodaje, seguimos tan unidos como el primer día que nos conocimos. Somos hermanos, familia, estamos prácticamente todos los días juntos. Se creo un vínculo súper especial con Carla Campra, Ana Tomeno, Carlos Scholz, Felipe Pirazán, Carmen Navas..." contó el actor a RTVE.

- Penélope Cruz, rodeada de amigos, es homenajeada en el MoMa de Nueva York

- Eduardo Noriega, veinte años desde que conquistó al público con 'Tesis'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.