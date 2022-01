La mejor noticia que ha dado Britney Spears tras recuperar su libertad (con reproche a su familia incluido)

La nueva vida de Britney Spears después de que el juez decidiera liberarla de la tutela legal de su padre comienza a tomar forma. Son muchos los planes que la intérprete tiene en mente, aunque sin duda hay uno que emociona a quienes siguen sus pasos muy de cerca. La intérprete ha compartido un breve clip en el que aparece cantando, una captura que ha emocionado mucho a sus seguidores. Explica que se dio cuenta de que tiene que convertirse ella misma en su mejor fan, después de que, en su opinión, su familia no la apoyara como debía. La captura ha desatado la locura entre los fans, pero ella ha hecho algunas puntualizaciones: sí está trabajando en una nueva canción, pero esta breve muestra no significa que volverá a cantar en seguida, es solo para recordar a su familia que no olvidará tan fácilmente lo que le han hecho.

Vuelve a quedar reflejado en este mensaje el distanciamiento de Britney no solo con su padre Jamie, que durante trece años mantuvo un férreo control sobre sus asuntos económicos y su vida, sino con su madre Lynn, a quien ha responsabilizado de dar la idea de la tutela legal en un primer momento. Tampoco está en buenos términos con su hermana Jamie Lynn pues le echó en cara que, en el momento en que su caso estaba en el juzgado, ella se manifestara tras años de silencio publicando un libro sobre su infancia y juventud. “No hay nada peor que el hecho de que las personas más cercanas a ti que nunca estuvieron a tu lado publiquen cosas sobre tu situación” escribió Britney entonces.

Tres años alejada de los escenarios

Fue en 2016 cuando Britney sacó su último trabajo, un disco titulado Glory, y en los años posteriores hizo una serie de conciertos en Las Vegas. En enero de 2019 anunció un paréntesis en su carrera, como dijo entonces debido a que su padre estaba enfermo y quería ocuparse de él. Se convirtió este parón temporal en algo indefinido cuando comenzó a salir a la luz el malestar de Britney con su padre y los complicados momentos que atravesaba a raíz de su tutela legal. Aseguró que no volvería a escena hasta no librarse del control, pues según dijo tenía miedo a su padre y además la obligaban a un ritmo de trabajo que la agotaba.

Cuando su manager Larry Rudolph decidió poner fin a su contrato con la artista tras 25 años (en julio de 2021) volvieron a saltar las alarmas sobre si la intención de la cantante de Ups! I did it again sería dejar la música. No parece este el caso pues a sus 40 años y ya libre de su particular “cárcel” ha dicho que está emocionada por volver a cantar, aunque no es su prioridad ahora mismo. Hará falta así un poco más de paciencia para verla de nuevo llenando estadios tres años después de su silencio voluntario. Ahora, así lo ha explicado, está concentrada en su bienestar y en su boda con Sam Ashgari, con quien quiere ser madre de nuevo.

