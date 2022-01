Distanciado del duque de Alba Cayetano Martínez de Irujo desvela si cenará o no con sus hermanos en el Palacio de Liria el día de Nochebuena El duque de Arjona ha confirmado que no cumplirá con una de las tradiciones más arraigadas en su familia como es la tradicional cena en el Palacio de Liria

No corren buenos tiempos para Cayetano Martínez de Irujo y su familia. El conde de Salvatierra no cumplirá con una de las tradiciones más arraigadas en la Casa de Alba: la cena de Nochebuena en el Palacio de Liria. El jinete confirmó que no había recibido la invitación por parte de su hermano, el duque de Alba, ni él ni sus hijos, y que no asistiría al festejo, al que sí acudirían sin embargo el resto de sus hermanos, excepto Jcobo, que pasará las fiestas en Cataluña. Alfonso, Fernando y Eugenia Martínez de Irujo, junto a su marido, Narcís Rebollo, se sentarán a la mesa de palacio, así como sus sobrinos Cayetana Rivera, Fernando Fitz-James, con su mujer, Sofía Palazuelo, y su hija Rosario, y Carlos Fitz-James con su esposa, Belén Corsini.

"Las navidades se presentan normales, discretas, tranquilas", reveló el jinete a los micrófonos de Europa Press durante el evento benéfico de la Fundación Alalá en Sevilla. Un acto en el que volvió a confirmar que no cenaría en Nochebuena con sus hermanos. "No, yo no... Cada uno está en su casa y yo voy a pasar la Navidad por mi cuenta", aseguró, sin querer entrar en más detalles. Previamente había declarado al diario La Razón y a Informalia que no ha sido invitado a este encuentro navideño: "Sí, es cierto que no hemos sido invitados al Palacio, pero bueno, yo lo considero ya algo normal. Yo estoy totalmente desligado y es normal que no me inviten en Nochebuena. Desligado de palacio y de mi hermano y su familia".

Un hecho que no le sorprende al duque de Arjona, dados los últimos acontecimientos acaecidos en su familia. El hijo de doña Cayetana Fitz-James Stuart no pudo disimular su pesar después de no haber sido citado a la última presentación de los productos gourmet de la Casa de Alba, una inciatva que él puso en marcha y que acabó vendiéndole la participación a su hermano en vista de que no recibía ningún apoyo por su parte. Su ausencia vino a confirmar el distanciamiento que mantiene con el duque de Alba, que no habría recibido con agrado estas declaraciones ni tampoco las que realizó con motivo de la ausencia de sus hermanos en el último funeral que organizó Cayetano en Sevilla por el aniversario de muerte de su madre.“ Hago esta misa por mí y para mi madre. Es a título personal, yo no la hago para que venga nadie. Aviso a todos, porque entiendo que es lo correcto", señalo Cayetano, fiel a su tradición de organizarle una misa en honor a su madre en el templo sevillano de la Hermandad del Cristo de los Gitanos, el mismo que su madre eligió para que reposaran sus cenizas.

La que sí quiso acudir al acto fue su sobrina Cayetana, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, quien se fundió en un sentido y cariñoso abrazo con su tío antes de entrar a la iglesia donde se homenajeaba a su abuela. Un gesto que vino a confirmar la importancia que el conde de Salvatierra da a estas tradiciones y la tristeza por la ausencia de sus hermanos en una fecha tan importante.

2021 ha sido un año difícil para Cayetano. Hace un mes el jinete sufría una aparatosa caída mientras disputaba el Trofeo ¡HOLA! de la Madrid Horse Weeek. Durante la competición, el caballo del aristócrata hizo un renuncio y provocó que el jinete cayera al suelo. Afortunadamente, todo quedó en un buen susto y Cayetano se levantó por su propio pie ante los aplausos y el aliento de todos los espectadores. Meses antes, en mayo, tuvo que ser ingresado en la Clínica de la Luz de Madrid, donde fue nuevamente intervenido de una obstrucción intestinal. Su hospitalización volvió a reunir a todos los hermanos Alba y parecía que las desavenencias entre ellos habían quedado atrás. Carlos Fitz-James Stuart, jefe de la familia Alba, visitó a Cayetano en la clínica, al igual que Eugenia y Fernando. Alfonso también lo llamó y estuvo pendiente de él.

Sin embargo, estas navidades se ha vuelto a poner de manifiesto la escasa relación que mantiene con su hermano Carlos Fitz-James Stuart. El conde de Salvatierra disfrutará junto a Bárbara Mirjan, su pareja y máximo apoyo en todo momento, y sus hijos Luis y Amina de la tradicional cena de Nochebuena, a la que tal vez acuda su exesposa, Genoveva Casanova, con quien mantiene una excelente relación. La exmujer y la actual pareja de Cayetano mostraron mucha complicidad y buena sintonía en la última gran cita hípica del jinete.

