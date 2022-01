Juan del Val desvela que estuvo a punto de participar en 'Supervivientes'

De todas las apariciones en televisión que Nuria Roca y Juan del Val han realizado a lo largo de los últimos meses, la del pasado domingo ha sido posiblemente la más personal y la primera en la que el escritor ha saltado del puesto de colaborador al de entrevistado. Con su mujer como encargada de conducir la entrevista y en medio de un clima de confianza en La Roca, Juan del Val ha desvelado un dato hasta ahora desconocido de su vida privada: estuvo a punto de ser concursante de Supervivientes. Pese a que hoy en día considera que lo mejor ha sido no formar parte del reality, el autor de Delparaíso ha explicado que tenía muchas ganas de participar y que, si de él hubiera dependido la decisión, hubiera viajado hasta Honduras.

La popularidad de Juan del Val se ha disparado en los últimos meses. Es uno de los colaboradores asiduos de la tertulia de El Hormiguero, ha participado como jurado en El Desafío y, formó parte de la mesa política de El Programa de Ana Rosa. Hasta ese momento siempre había permanecido detrás de las cámaras ejerciendo su papel de guionista y nunca había desvelado qué le motivó a dar ese salto profesional, hasta ahora: "Evidentemente, en las familias, se pasan algunas dificultades económicas y me preocupé. Tomé una decisión para ganar más dinero y decidí exponerme", ha explicado el escritor.

Juan del Val ha contado que antes convertirse en un rostro popular de Atresmedia, pasó por un momento de gran incertidumbre laboral en el que el programa de radio en el que trabajaba llegó a su fin, además de enfrentarse al lanzamiento de su primera novela en solitario: "En esa necesidad de buscarme la vida tuve la oportunidad de ir a Supervivientes", ha confesado Juan del Val ante la mirada atenta de Nuria Roca. "Yo quería ir, porque creía que tenía la necesidad de ir. Al final aquello no cuajó, pero no por mí. Fue porque no nos pusimos de acuerdo en la pasta, si no, hubiera ido", ha reconocido el escritor con la franqueza que le caracteriza.

El marido de Nuria Roca ha desvelado que en ese momento consideró un error no formar parte del concurso de superviviencia, pero que a día de hoy consifera que fue un golpe de suerte. "No ando con complejos por la vida. Pero menos mal que no fui porque era entrar en un lugar que, en un principio, no me correspondía", ha concluido Juan del Val.

