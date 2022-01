La reacción de Fabiola Martínez, muy emocionada por el embarazo Claudia Osborne

Loading the player...

Aunque Fabiola Martínez y Bertín Osborne anunciaron su separación hace ya once meses, siguen manteniendo una muy buena relación. Por eso no es de extrañar que la noticia del embarazo de Claudia Osborne, quien está esperando su primer hijo con José Entrecanales, haya hecho tan feliz a la ex del presentador. Fabiola no se ha perdido el torneo benéfico de pádel de la Fundación Bertín Osborne y, de hecho, ha presentado la rifa en este evento. Allí ha mostrado su alegría por Claudia y ha contado cómo se enteró de la buena nueva, además de explicar cómo es actualmente su relación con Bertín y contestar a la pregunta de si está buscando el amor. Dale al play y no te lo pierdas.

- Bertín Osborne cuenta cómo reaccionó cuando su hija Claudia le contó que estaba embarazada

- Las risas de Shakira y sus hijos al ritmo de villancicos con su Papá Noel ‘Spiderman’ que trepa por la pared

- ¡Dando de comer a los renos! Las espectaculares imágenes de Georgina y sus niños en el Polo Norte

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.