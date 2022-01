Luis Rollán, desolado al enterarse en directo del fallecimiento de doña Ana casi tres meses después

La última noche en Secret Story ha sido muy complicada para Luis Rollán y no únicamente a causa de su nominación, de la cual salió victorioso frente a Julen, sino porque ha tenido que enfrentarse a importante información del exterior que él desconocía hasta la fecha. Lo que el colaborador jamás hubiera imaginado es que le fueran a comunicar que doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, falleció el pasado 28 de septiembre en Cantora a los 90 años de edad. Roto de dolor, Luis Rollán no ha podido contener las lágrimas y ha mandado un emotivo mensaje de pésame a la cantante y a toda su familia, a la que él se siente especialmente unido. "Me da mucha tristeza no haber podido estar ahí", ha expresado en pleno llanto.

Luis Rollán no ha dado crédito cuando ha visto las imágenes informando sobre la muerte de la madre de Isabel Pantoja, a la que el colaborador conocía personalmente. "Yo la quería mucho, ella se ha reído mucho conmigo y yo con ella. Me da mucha pena…", ha dicho Luis Rollán mientras trataba de asimilar una noticia que llega días después de que Irene Rosales le visitase en 'La casa de los secretos' y no le dijera nada al respecto, siguiendo las normas del reality. El colaborador se ha quedado desolado con la noticia y ha mandado todo su cariño a los hijos de doña Ana, Bernardo, Juan, Agustín y, por supuesto, Isabel, así como a sus nietos: "Me acuerdo mucho de Anabel, Kiko y de Isa", ha añadido entre sollozos.

Visiblemente afectado, Luis Rollán ha aprovechado la ocasión para mandarle un mensaje a Isabel Pantoja: "Me ha partido el alma lo de su madre, ella sabía lo que yo quería a doña Ana… a la 'yaya' y que sé lo que suponía para ella su madre, como para mí la mía evidentemente… Lo ha tenido que pasar fatal", ha dicho reiterando la tristeza que le causaba no haber podido acompañar a la cantante en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Además de su mensaje de condolencias, el ahora finalista de Secret Story también ha querido saber cómo ha influido este duro golpe en la relación entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera. Ha sido entonces cuando el programa le ha permitido ver unas imágenes del último Sálvame Deluxe al que acudió el DJ y en el que explicó cómo se había enterado de la muerte de su abuela estando en La Graciosa listo para la boda de Anabel Pantoja y cómo fue su aparición en Cantora con el esperado reencuentro con su madre tras más de un año distanciados. "Era surrealista lo que se estaba viviendo, este distanciamiento. A mí me tocan como familia... Me alegro si esto ha propiciado que vuelvan a hablar, pero es que no lo sé", ha expresado Luis Rollán aturdido ante la cantidad de información que había recibido en apenas unos minutos.

