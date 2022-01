Kiko Rivera cuenta sin tapujos como llegó a arruinarse con solo 18 años

El pasado abril, Kiko Rivera viajaba hasta Nepal como invitado especial de Planeta Calleja y ha sido este mismo fin de semana, meses más tarde, cuando la entrevista ha salido a la luz. El DJ ha echado la vista atrás para rememorar algunos de los momentos más duros de su vida y, con total naturalidad, se ha sincerado sobre temas tan controvertidos como sus adicciones o cómo llegó a arruinarse con apenas dieciocho años. También ha hablado de su distanciamiento con su familia, en especial con su madre -cabe recordar que durante la grabación del programa su relación se encontraba en el peor momento- y ha dejado caer algún reproche al creer que Isabel Pantoja no había estado suficientemente pendiente de él.

Sin pelos en la lengua, Kiko Rivera ha abordado sus problemas de adicción y ha admitido que los estupefacientes llegaron a estar presentes en su vida cotidiana. El DJ ha ahondado en cómo le afectó la situación en sus relaciones personales y ha situado a Irene Rosales como la persona que más le ha ayudado a que su vida diera un cambio radical. De hecho, Kiko Rivera ha revelado que fue su mujer quien le contó a Isabel Pantoja lo que estaba pasando con su hijo, hace 4 ó 5 años. "No quería ver que su hijo era así, pero tu hijo es así. Y probablemente gran parte de que tu hijo sea así sea culpa tuya, porque no has estado conmigo todo el tiempo que deberías de haber estado. No le echo las culpas a ella, ni mucho menos, pero ella también tiene su parte de culpa. Es la labor de un padre saber por dónde va su hijo. Quizás, si hubiese estado más atenta yo no hubiese caído", ha afirmado Kiko Rivera.

En aquel momento el DJ no quiso entrar en un centro de desintoxicación, pese a que ahora al mirar atrás reconoce que hubiera sido lo más acertado, pero en su lugar, decidieron hacer terapia en una casa familiar: "Fue el único momento en el que mi madre estuvo conmigo", ha narrado el hijo de Isabel Pantoja. El músico ha definido su adicción como "un demonio" y, aunque ha dicho que a día de hoy es "una persona nueva", ha reconocido que ha sufrido varias recaídas y que la última vez fue cuando estalló la polémica con su madre a raíz de Cantora, la herencia envenenada: "Justo cuando pasó esto con mi madre (…), me refugié en la cocaína", ha admitido.

El DJ también ha revelado que apenas era mayor de edad cuando le ofrecieron 2.000 euros por acudir a un bolo y que esa cantidad se fue incrementando cada vez hasta el punto de llegar a ganar 100.000 euros en un fin de semana. Dinero que, tal y como ha afirmado, a veces se gastaba en ese mismo fin de semana. "Mucha fiesta, estupefacientes a saco, iba con 25 o 30 amigos, les decía ¿dónde queréis ir? (…) Decíamos 'vámonos para Londres', y pagaba los aviones, los hoteles, las cenas, las fiestas y me podía gastar 60.000 euros", ha reconocido el DJ. Así, Kiko Rivera ha explicado que se ha arruinado en dos ocasiones, la primera con tan solo 18 años, y que, en total, habrá perdido entre 7 y 8 millones de euros. "Sin comprar casas, sin invertir… Era un cabeza loca (…) cuando el dinero te llega fácil, te lo gastas fácil."

