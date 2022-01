Fin de la historia de amor en 'Secret Story': Julen, expulsado de 'la casa de los secretos'

Tras la expulsión de Miguel Fringenti por segunda vez y con unas nominaciones que dejaron ver la otra cara de los concursantes (algunos se ofrecieron y otros llegaron a un acuerdo), Luis Rollán, los Gemeliers, Luca y Julen han tenido que convencer de que debían permanecer en Secret Story: la casa de los secretos. Con los porcentajes más bajos, los cantantes y el hermano de Gianmarco lograron salvarse de la expulsión, pero el colaborador de Viva la vida y el novio de Sandra Pica han continuado en la palestra hasta que el televoto ha decidido que el que fuera tronista de Mujeres, Hombres Viceversa deje de luchar por su sueño y abandone el reality. No solo eso sino que también ha puesto fin a una de las historias de amor de la edición, ya que Sandra Pica, su novia, se queda sola en la recta final del concurso. "Sandra no es aburrida, yo me lo paso en grande con ella. Más aburrido es escuchar el griterío 24 horas", había dicho el participante ante las críticas a su chica minutos antes de saber que no volverán a verse en algunas semanas.

VER GALERÍA

Luca Onestini y Cristina Porta se reconcilian tras su gran crisis con un beso en directo

La historia de amor entre Julen y Sandra ha sido una de las más polémicas de Mediaset. Mientras ella estaba saliendo con Tom Brusse, al que había conocido en La isla de las tentaciones, decidió viajar hastas Honduras (él estaba en Supervivientes) para dejar su relación. La tentadora no pudo aguantar más y, aunque no estaba confirmada su relación con el expulsado, apostó por una nueva vida. Desde entonces muchos fueron los rumores que les vinculaban, pero no fue hasta su entrada en Secret Story cuando comenzaron a conocerse más y mostrar a la audiencia todo lo que se querían.

Durante su estancia en la casa de los secretos ambos han crecido como pareja, se han conocido, han pasado largos días juntos, se han peleado, se han traicionado (Julen no la salvó de la nominación hace unas semanas) y se han querido mucho. Sandra y el tronista han mostrado que poco a poco el amor puede surgir y crecer bajo la atenta mirada de millones de espectadores. Por desgracia esa historia de amor que los fans han podido ver durante varios meses ha terminado por ahora. "Para mí es perfecto con todas sus imperfecciones. Que él se vaya por ponerse delante de mí, me sabe fatal. Él me lo decía y yo no quería creerlo. Me cambiaría por él si pudiera", ha dicho ella al saber que su novio era el eliminado de la noche.

VER GALERÍA

Luis Rollán desvela su secreto de 'Secret Story' tras el que escondía una historia de amor

Hace una semana que Julen tomó la decisión de ser nominado para que su novia pudiera descansar una semana sin preocupaciones y eso le ha costado su expulsión, aunque no se arripiente. "Lo hice porque sabía que tenías más posibilidades de quedarte y porque te quiero", ha dicho el expulsado a su novia, que no ha parado de parar de llorar sabiendo que no le va a volver a ver en un tiempo. "Paso todo el tiempo con él, pero el momento que más voy a echar de menos es el momento de irnos a dormir. Su nobleza, la humildad, es una persona superreal, me quiere como soy, nos llevamos muy bien, es como un amigo pero nos queremos", ha dicho ella entre lágrimas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.