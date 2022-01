LO MÁS DESTACADO No dejes de leer las noticias más importantes de la semana Estas son las cinco noticias que no puedes perderte

El mundo del deporte y, concretamente del motor, está de luto. La gran promesa del Motocross, Rene Hofer, ha fallecido con tan solo 19 años. El trágico final ocurrió en los Alpes austríacos mientras esquiaba con sus amigos, en la montaña de Lackenspitze, en la provincia de Salzburgo. Según informaciones de los medios locales, el piloto austríaco fue sepultado tras producirse una avalancha de nieve, cuando estaba practicando este deporte.

‘Estamos esperando un bebé’. ‘Tengo que reconocer que ha sido toda una sorpresa, pero estamos muy felices’. La pareja nos confirma esta información llegada a nuestra redacción por el cariño y años de amistad que la une a la revista ¡HOLA! sin recibir contraprestación económica alguna.

Desde que se conociera que Charlene de Mónaco había contraído una infección otorrinolaringológica, el pasado mes de mayo, las preguntas sobre cómo estaba han sido una constante. En las últimas semanas hemos conocido más detalles sobre el estado de salud y la recuperación de Charlene por declaraciones de su marido, Alberto de Monáco, o por algunos amigos de la Princesa. Ahora, es el padre de la exdeportista, Michael Wittstock, quien ha hablado por primera vez desde que su hija fuera ingresada en una clínica en Suiza, el que ha roto su silencio al respecto en una entrevista que ha concedido el medio sudafricano You.

"No sabes la admiración que siento por él... Sigue yendo a trabajar todos los días, porque teniendo una mujer más joven, como él la tiene, uno se hace más joven. Veo a papá como si tuviera 40 años. Sale muy a menudo y le encanta tener a gente en casa. Vivir, en una palabra.". Así hablaba Cynthia Rossi de su padre en una entrevista que concedió a ¡HOLA! en 2007. Para ella, tanto su padre, Jean Marie Rossi, como su madre, Carmen Martínez-Bordiú, se convirtieron en sus mayores referentes y siempre se ha mostrado muy agracedida por "la educación que recibí en casa, unida a la que me dieron en los colegios a los que mis padres me llevaron".

¿Cómo está viviendo Miki Nadal sus primeros días tras ganar MasterChef Celebrity? El cómico está feliz tras la victoria en el reality de cocina y ha contestado a las preguntas de los reporteros en la estación de Atocha mientras iba acompañado de su hija Carmen, de 6 años. La pequeña, precisamente, ha sido una animadora incondicional de su padre y, con su enorme desparpajo, conquistaba a todos cuando visitaba el programa

