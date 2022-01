Así es Cynthia, la hija que Jean Marie Rossi tuvo con Carmen Martínez-Bordiú y que cambió la toga por los pinceles

No sabes la admiración que siento por él... Sigue yendo a trabajar todos los días, porque teniendo una mujer más joven, como él la tiene, uno se hace más joven. Veo a papá como si tuviera 40 años. Sale muy a menudo y le encanta tener a gente en casa. Vivir, en una palabra.". Así hablaba Cynthia Rossi de su padre en una entrevista que concedió a ¡HOLA! en 2007. Para ella, tanto su padre, Jean Marie Rossi, como su madre, Carmen Martínez-Bordiú, se convirtieron en sus mayores referentes y siempre se ha mostrado muy agracedida por "la educación que recibí en casa, unida a la que me dieron en los colegios a los que mis padres me llevaron". "Siempre fui a escuelas religiosas para chicas solamente, donde se estudiaba mucho y donde siempre me enseñaron a ser responsable". Además, Cynthia definió a su padre como una persona muy divertida "a la que le encanta reírse, alguien que hace muchísimas bromas".

La artista está viviendo momentos muy difíciles tras el fallecimiento de su padre, quien nos ha dejado a los 91 años de edad, tal y como ha informado la familia al periódico francés Le Figaro. El prestigioso anticuario francés moría "en paz" y con la "mente tranquila", dejando a su cuarta esposa, Marie Grimaux, y sus hijas Marella y Cynthia. Jean Marie era considerado toda una eminencia en su profesión y uno de los mayores expertos de su generación. De hecho, la prensa gala ha ensalzado su figura al recordar que fue "uno de los mejores, el más conocedor y el más atípico de su tiempo".

Cynthia, que vino al mundo el 28 de abril de 1985, heredó la pasión por el arte de sus padres y, tal y como contaba en su última entrevista con ¡HOLA!: "Gracias a mi padre y mi madre he tenido la suerte de crecer en un ambiente artístico, acostumbrada a ver exposiciones, visitar museos con ellos... No puedo imaginar una vida sin arte". De hecho, tras licenciarse en Derecho y Criminología decidió cambiar de rumbo y dedicarse a lo que realmente la apasionaba: la pintura. "Decirles a mis padres que lo dejaba todo para pintar fue una decisión difícil..., pero sobre todo para mí: me costó bastante porque me daba miedo. No sabía cómo ni de qué iba a vivir (...) Tengo una madre y un padre fantásticos que nunca me juzgaron, ni me criticaron ni me frenaron en mis decisiones. Lo que más les importa a ellos es que sea feliz", aseguraba a finales de 2014. Desde entonces, la hija de Carmen Martínez-Bordíu y Jean-Marie Rossi no puede estar más contenta y se ha convertido en una pintora cotizada y respetada en el mundo del arte.

Era su sueño desde que era una niña de 8 años, cuando asistía a clases en el Louvre y sus dibujos ya se cotizaban, según nos contó ella misma. "Mi padre es una aficionado al arte, es uno de los mejores anticuarios, ¡si no el mejor! Tiene una vision muy objetiva y, sobre todo, realista del mundo del arte y de los pintores. Nunca me escondió que era muy difícil vivir de ello. Por eso creo que, al principio, se preocupó un poco por mi decisión, y pensaba que volvería a trabajar en el despacho de abogados unos meses después. Pero no se puso en contra de mí, siempre me apoyó. Diría que tuvo una opinión prudente: me avisó de los riesgos, pero me apoyó completamente".

La última vez que les vimos juntos fue en diciembre de 2015, cuando Cynthia contrajo matrimonio con su primer amor, Benjamin Rouget, en una romántica ceremonia que se celebró en París. La artista derrochó alegría y solo hay que ver el cariñoso abrazo que se dieron padre e hija para demostrarlo. "Que estén a mi lado en este gran día es lo más importante para mí", dijo emocionada. Dos meses después, en febrero de 2016, la pareja volvió a darse el 'sí, quiero', esta vez por la iglesia y en Los Alpes. El 25 de diciembre de 2016 vino al mundo su primer hijo, un niño al que decidieron ponerle el nombre de Joseph. "La verdad es que queríamos ser padres muy pronto, aunque no pensábamos ir tan rápido, pero lo deseábamos", reconoció la feliz mamá.

Jean Marie Rossie y Carmen Martínez-Bordiú se casaron por lo civil el 11 de diciembre de 1984 en Rueil-Malmaison (Altos del Sena), una boda que causó gran revuelo en la época al ser él 22 años mayor que ella y no darse el "sí, quiero" por la iglesia. La pareja permaneció unida durante diez años y juntos tuvieron una niña, María Cynthia Francisca Matilda Rossi Martínez-Bordiú, que vino al mundo el 28 de abril de 1985. Aunque sus padres se separaron cuando tenía apenas 9 años y se quedó a vivir con su padre en París, siempre ha estado muy unida a su madre. "Nunca he vivido como en un cuento de princesas, y eso gracias a mis padres, que siempre me educaron con el respeto al trabajo, al valor de las cosas. Para obtener algo, tienes que trabajar", nos decía en una ocasión. A Cynthia, que habla tres idiomas (español, francés e inglés), sus padres la educaron con libertad, pero siempre teniendo unos valores muy claros, "enseñándome lo que estaba bien y lo que estaba mal, y dónde llegaban los límites".

