Fallece a los 91 años Jean Marie Rossi, exmarido de Carmen Martínez-Bordiú

Jean Marie Rossi, exmarido de Carmen Martínez-Bordiú, ha fallecido este lunes a los 91 años de edad. El prestigioso anticuario francés moría "en paz" y con la "mente tranquila", según informaba hoy la familia al diario galo Le Figaro. El empresario parisino y la que fue su esposa se casaron por lo civil el 11 de diciembre de 1984 en Rueil-Malmaison (Altos del Sena), una boda que causó gran revuelo en la época al ser él 22 años mayor que ella y no darse el "sí, quiero" por la iglesia. La pareja permaneció unida durante diez años y juntos tuvieron una niña, María Cynthia Francisca Matilda Rossi Martínez-Bordiú, que vino al mundo el 28 de abril de 1985. Antes de todo ello, Carmen se había separado de Alfonso de Borbón, duque de Cádiz, su primer marido y padre de sus hijos Francisco y Luis Alfonso.

Tras conocerse la triste noticia, amigos y allegados del empresario han trasladado públicamente su más sincero pésame, como es el caso de Inés Sastre, gran amiga de Marella Rossi, otra de las hijas del fallecido. "Mi querido Jean Marie, gracias por todo", ha escrito en francés la modelo española junto a una bonita imagen del pasado en la que aparecen los dos juntos. En su país, el anticuario de la Place de París era considerado toda una eminencia en su profesión y uno de los mayores expertos en el oficio de su generación. De hecho, la prensa gala ensalza hoy su figura después de su muerte al recordar que fue "uno de los mejores, el más conocedor y el más atípico de su tiempo. Inclasificable por sus conocimientos y la forma poco convencional con la que trabajaba. Muy lejos del simple comerciante que vende cajoneras de marquetería del siglo XVIII no siempre auténticas y con pedigrí inventado, como algunos de sus compañeros con los que tuvo diatribas memorables", señalan.

A Carmen Martínez-Bordiú y su exmarido les unió un amor profundo y verdadero, pero también se vieron golpeados ambos por la tragedia. El mismo año que celebraron su enlace, ella vivió la muerte de su hijo Francisco con tan solo once años de edad en un accidente de coche ocurrido en Navarra, mientras que él lloró la pérdida de otra de sus hijas de una relación anterior, Mathilda, por una desgracia ocurrida en Bahamas con la hélice de una barca. Durísimas adversidades que tuvieron que superar juntos, hasta que en 1994 decidieron separar sus caminos y firmar el divorcio un año después. "Jean-Marie me descubrió el arte y me enseñó a ser mujer", decía Carmen del que fue su esposo aunque ya no estuvieran juntos, puesto que la huella que dejó en ella había sido imborrable. Elogio que le dedicaba durante una entrevista en el programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya, donde la protagonista solo tenía buenas palabras para su ex.

El 18 de diciembre de 2015, Carmen y Jean Marie volvieron a reencontrarse para vivir uno de los días más importantes de sus vidas, como fue la boda de su hija Cynthia. La radiante novia, que contrajo matrimonio con su pareja Benjamin Rouget disfrutó de aquella fecha tan señalada en compañía de sus seres más queridos en un marco incomparable. París, la ciudad del amor y de las luces, fue testigo de una celebración romántica, navideña y muy chic a la que no faltó una larga lista de invitados -más de 350- de diversas nacionalidades. La pareja eligió ¡HOLA! para compartir su día más especial con las imágenes exclusivas, todos los detalles y los momentos más emotivos de la ceremonia. El banquete incluyó especialidades de la gastronomía francesa y también de la italiana, en honor a los orígenes de Jean Marie Rossi, al que ahora todos ellos homenajean tras su pérdida.

