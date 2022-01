Ha dejado sin palabras a los concursantes Belén Esteban cuenta cuál será su menú de Nochebuena y desvela su petición especial a los Reyes Magos La colaboradora ha sido la encargada de activar las luces de Navidad en 'Secret Story' con un look al más puro estilo Mariah Carey

Belén Esteban ha sido la encargada de inaugurar la Navidad en 'La casa de los secretos'. Con un vestido rojo de lentejuelas y un abrigo de pelo blanco con capucha, al más puro estilo Mariah Carey, la colaboradora ha dado una sorpresa muy sentimental a todos los concursantes con un vídeo de sus familiares tras activar el impresionante alumbrado navideño de la casa. Una visita que no solo ha emocionado a los participantes, sino también a la propia Belén Esteban que, entre revelaciones en torno a qué deseo le pide a los Reyes Magos este año o qué va a preparar para la cena de Nochebuena, ha dejado sin palabras al admitir que le gustaría entrar de nuevo a un reality.

Nada más entrar en la casa de San Agustín del Guadalix, la nostalgia se ha apoderado de Belén Esteban, que ha reconocido que "estaba todo muy cambiado", pero que ese lugar le traía muchos recuerdos de su paso por GH VIP 3, programa que ganó. Ha sido entonces cuando Jorge Javier Vázquez, desde el plató, le ha preguntado a su compañera si volvería a participar en un reality. "Pues mira, te voy a sorprender. Sí volvería a entrar, por qué no", ha respondido Belén Esteban con una sonrisa en el rostro ante el desconcierto del presentador, que ha anunciado que la dirección tomaría nota sobre su deseo. La posibilidad de ver a la colaboradora en algún concurso de televisión próximamente vuelve a estar sobre la mesa.

Además de su petición de volver a ser concursante, Belén Esteban también ha desvelado que ella es más de los Reyes Magos que de Papá Noel y ha contado qué les va a pedir este año: "Me gustaría que me trajesen tranquilidad y estabilidad. Estabilidad ya tengo así que, sobre todo, tranquilidad. Y que esté toda la familia bien... lo típico. No soy una persona de pedir mucho", ha reconocido. "Este año habrá un regalo más", le ha dicho el presentador refiriéndose al bebé que esperan Jesulín de Ubrique y María José Campanario. "Sé por dónde vas. Y les vuelvo a dar la enhorabuena por 28 veces más en dos días", ha zanjado Belén Esteban entre risas.

La colaboradora también ha compartido cuál va a ser su menú para la cena de Nochebuena y ha explicado que ya lo tiene todo pensado: "Ensaladilla, jamón, lomo, almejas con salsa verde, sopa de marisco y luego chuletas o cochinillo", ha explicado. Como postre, Belén Esteban ha escogido sorbete con limón, además de "agua con misterio, ¡que estamos en fiestas!", ha concluido mientras colocaba los regalos de los concursantes bajo el árbol ejerciendo como la Mamá Noel particular de la casa.

