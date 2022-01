Celebra su 53º cumpleaños Sevillanas con su hija, el arte de Belén Esteban... Eugenia M. de Irujo muestra todos los detalles de su gran fiesta en Sevilla La duquesa de Montoro ha cumplido años y no deja de encadenar celebraciones, como esta gran sorpresa que le ha preparado su hija Cayetana Rivera

Eugenia Martínez de Irujo, que había manifestado que no tenía intención de celebrar su cumpleaños, no podía estar equivocada. Su hija Cayetana Rivera ya había puesto la maquinaria en marcha y el resultado ha sido una emocionante sorpresa en su casa el día que cumpía 53 años y una gran fiesta en Sevilla con todos sus amigos, entre ellos Belén Esteban, que demostró tener un gran talento ¡también para la canción! Días después del evento, la duquesa de Montoro ha querido hacer balance muy agradecida a su hija y a su pareja, Narcis Rebollo, los principales responsables de que se llevase tantas alegrías, y ha mostrado los mejores momentos de una noche inolvidable. No te pierdas la emoción de Eugenia al ver a su familia y amigos allí reunidos, ni los bailes y cantes de la velada.

