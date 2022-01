Rosa Benito detalla cómo ha sido su reconciliación con Belén Esteban

Rosa Benito sorprendió el miércoles a todos los espectadores contando en directo que había vuelto a retomar su relación con Belén Esteban. Las que fueran íntimas durante más de 20 años son de nuevo amigas y parece que su primer reencuentro fue de lo más bonito y lacrimógeno. La colaboradora de Ya es mediodía tiene claro que lo malo hay que olvidarlo y que ella solo se queda con lo bonito que ha vivido junto a la tertuliana de Sálvame. "Vamos a retomar y a seguir para delante, que es lo importante", ha explicado la exmujer de Amador Mohedano, comentando cuándo fue la primera vez que se vieron: en la presentación del nuevo proyecto laboral de 'la princesa del pueblo'. "Hubo mucha emoción porque recordamos cosas que nos han pasado juntas. Yo me quedo con lo bueno de las personas porque eso es lo que nos enriquece mucho más que todo lo contrario", ha continuado relatando la madre de Rosario Mohedano.

La también colaboradora de Ya son las ocho, que defendió hace unos días a su hija tras un malentendido de Alessandro Lequio, ha contado que tras dos décadas de conocerse hay que dejar los problemas a un lado. "Son 20 años de amistad y 20 años muy bonitos. Además, en Supervivientes ella me defendió muchísimo", ha relatado Rosa muy emocionada. La tía de Rocío Carrasco también ha querido dejar claro que nunca ha traicionado su amistad porque es una persona que siempre es fiel a su gente, incluso si le atacan. "Yo puedo decir 'qué mala' o no sé qué, pero las horas de intimidad telefónica no me lo sacará nadie… Hay gente que ha estado en mi vida y no la quiero, pero a ella sí", ha añadido.

Rosa y Belén se conocieron en 2005 mientras Rosario Mohedano entró en GH VIP y durante 4 años fueron compañeras de plató. Desde entonces han coincidido en numerosos programas de televisión hasta hacerse inseparables. En 2011, Rosa se convirtió en ganadora de Supervivientes con la defensa de Belén, a la que regaló un valioso reloj como agradecimiento. Además, la expareja de Jesulín de Ubrique no se separó del lado de su amiga en 2012 cuando se divorció de Amador Mohedano y así forjaron su preciosa relación hasta que años más tarde todo terminó. "Cuando me fui de Sálvame pasaron cosas que no quiero decir porque fueron muy dolorosas donde se metió a la persona que más me duele. Se hizo mucho daño y entonces todo se rompió", ha explicado.

Por su parte, el enfado de Belén venía de unas declaraciones que Rosario Mohedano hizo sobre ella en las que decía que la colaboradora de Sálvame "se reía del mal de su madre". "He querido a Rosa muchísimo y ella a mí. Entiendo que se ponga al lado de su hija, pero Rosario quién es para decir esas cosas. Yo la llamé y ella me dijo que no era así. Cogí la revista, le hice fotos, se las mandé y no me contestó. Después me la encontré en Torrejón de Ardoz y es cierto que estuvo cariñosísima. Cuando venía a los debates, todo fenomenal. Entiendo que se posicione con ella, pero si fuese ella le diría a mi hija: '¿Por qué dices esto? ¿Por qué te metes tú?'", explicó. "Yo he estado a su lado cuando lo ha pasado mal y ella al mío, pero diga lo que diga no nos hablamos por su hija", señaló tajante Belén Esteban.

