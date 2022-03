Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, ingresado de urgencia

Camilo Blanes, hijo del recordado cantante Camilo Sesto, ha ingresado de urgencia este miércoles en un hospital de Madrid, según ha adelantado Semana. Ha sido hospitalizado mismo día que cumplía 38 años y ha pasado la noche en compañía de su madre, Lourdes Ornelas, que no se ha separado de su lado. Ha sido precisamente la mexicana quien ha asegurado a Sálvame que el motivo de la hospitalización es una neumonía después de tener un accidente de bicicleta y mojarse con la lluvia, lo que le produjo un problema respiratorio. Este problema de salud llega en un momento complicado para el cantante. Hace tiempo que Lourdes alerta de que su hijo está atravesando una etapa complicada, que comenzó tras la muerte de su padre, a los 73 años, hace algo más de dos años.

La respuesta de Camilo Blanes a las preguntas sobre su supuesto hermano

Camilo y Lourdes se trasladaron a España desde México tras el fallecimiento del icónico artista y su hijo se estableció en una casa en Torrelodones que era propiedad de su padre, mientras que para Lourdes alquiló un apartamento en el centro de Madrid, tal y como ella mismo contó entonces a ¡HOLA!.

El tiempo cura las heridas, pero unas tardan más que otras. "La muerte de su padre le ha provocado mucho dolor, no quiere ni cantar" aseguró Ornelas en televisión hace unos meses. Su madre creía entonces que Camilo padecía una depresión y comentó que lloraba mucho recordando a Camilo Sesto. “Le dijo a María (su novia) que él cambiaría todo lo que le dejó su padre por que le hubiera dado un último abrazo. De hecho no quiere cambiar de la casa ni un cenicero, dice yo no voy a cambiar nada, como mi padre lo dejó”, contó.

En México Camilo Blanes seguía los pasos de su padre y se abría camino como artista. Sin embargo, tras su mudanza a España no ha retomado su pasión por la música, al menos de manera profesional. Desde entonces, no han dejado de surgir los rumores acerca de sus problemas de salud, aunque él siempre los había desmentido. "De salud estoy bien, nunca se había muerto nadie de mi alrededor y encima es mi padre. Me ha dejado una serie de principios y valores, además de otras cosas", así respondió meses después del fallecimiento de Camilo Sesto, después de que su madre hubiese expresado públicamente su preocupación por su hijo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.