¡Sorpresa en las campanadas 2021! Este año Iñaki López no será el compañero de Cristina Pardo

Iñaki López y Cristina Pardo no serán los encargados de despedir el año 2021 en La Sexta tras cuatro años consecutivos siendo los presentadores de las campanadas en la cadena. La cadena renueva así la figura masculina y escoge a Dani Mateo como acompañante de Cristina Pardo desde la madrileña Puerta del Sol. Así y entre bromas, lo han anunciado los tres presentadores durante la conexión diaria de Zapeando con Más vale tarde, donde Iñaki López ha asegurado que ha sido su propia decisión no estar en la emisión del 31 de diciembre.

Con mucha ironía y en clave de humor, Iñaki López ha comunicado que no será él quien acompañe a su compañera de magacín en las campanadas y ha explicado la particular razón que se lo impide: "Hay un número máximo de horas a ocupar en directo en La Sexta, establecido por Ferreras y esta semana lo superábamos. Por lo tanto, hemos decido dar un paso atrás en ese sentido y que un presentador menor ocupe mi puesto en esta ocasión. No pasa nada", decía entre risas y provocando las carcajadas de sus compañeros. "He echado yo el paso atrás, lógicamente", ha aclarado el presentador. "No ha habido suerte y en estas campanadas juega el suplente", ha respondido con resignación Dani Mateo.

Una ocasión que Iñaki López ha aprovechado para dar algunos consejos a Dani Mateo de cara a la gran fecha como, por ejemplo, que no piense que los aplausos de las personas que se encuentren en la Puerta del Sol van a estar dirigidos a él y a Cristina Pardo, ¡sino a Cristina Pedroche! "Si al asomarte al balcón hay una ovación, fíjate que al lado no esté Cristina Pedroche. A nosotros nos pasó una año, salimos y nos hizo ilusión y descubrimos que estaba ella y lo entendimos todo", ha rememorado como anécdota el comunicador, mientras Cristina Pardo no podía contener la risa. Cabe recordar que, la colaboradora de Zapeando también repite como presentadora de las campanadas de Antena 3, de nuevo en compañía de Alberto Chicote y que su vestido vuelve a ser una de las incógnitas del Fin de Año.

Cristina Pardo, por su parte, se ha mostrado satisfecha con el cambio de presentador y ha agradecido que siempre "le ponen gente divertida, risueña y que habla poco". Ha sido entonces cuando Dani Mateo le ha advertido de que si "le parecían malos los chistes de Iñaki" este año va a tener que escuchar los suyos. "Madre mía la que te espera", se compadecía en tono bromista Iñaki López con la periodista.

