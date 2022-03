Cristina Pardo e Iñaki López darán las campanadas en La Sexta por cuarto año consecutivo

La cuenta atrás ha comenzado.Queda poco más de un mes para decir adiós al 2020, una despedida que Cristina Pardo e Iñaki López vivirán desde una posición privilegiada. No en vano, los periodistas se encargarán de retransmitir juntos por cuarto año consecutivo las campanadas para La Sexta. Tras confirmar la información la propia cadena, eran los propios protagonistas los que se pronunciaban al respecto. "Va a ser en familia. Mi querida Cristina y yo estamos especializados en campanadas íntimas. Nada de shares masivos en estos tiempos de Covid, que juntar mucha gente no es seguro", decía el presentador de laSexta Noche con gran sentido del humor. Unas palabras a las que no tardaba en contestar su pareja profesional: "Ojo, que este ha sido un año de mierda y hay cierta unanimidad en la necesidad de decirle adiós", escribía la maestra de ceremonias de Liarla Pardo, añadiendo que ambos tienen más ganas que nunca de tomar las doce uvas en compañía de la audiencia.

VER GALERÍA

- ¡Iñaki López y Andrea Ropero, una familia de cuatro!

- Cristina Pardo, una periodista todoterreno que comparte su vida con un marino

Para esta señalada fecha, Cristina ha comentado que no suele prestar especial atención a su look a pesar de ser consciente de que el estilismo acapara muchas miradas. "Yo nunca le he dado mucha importancia al traje, es algo que me da bastante igual, quiero ir calentita y bien", decía con gran sentido del humor en Arusitys. Un espacio en el que Iñaki destacaba la gran conexión que hay con su compañera. "De las parejas que damos las campanadas desde ese edificio, Crsitina y yo somos los que mejor nos llevamos", indicaba. Además, en ocasiones anteriores han hecho una apuesta con el resto de compañeros que dan las uvas: paga una comida o una cena al resto el que falle más.

VER GALERÍA

Las otras parejas de fin de año

Mientras que Cristina e Iñaki se pondrán al frente de la última emisión del año desde LaSexta, en Antena 3 (la otra cadena de Atresmedia) ha confiado nuevamente en Alberto Chicote y Cristina Pedroche. El chef y la presentadora de Zapeando retransmitirán las Campanadas juntos por quinto año consecutivo. "Se acercan las Campanadas y me entran los nervios. Los nervios de siempre, pero este año, además, son nervios de inseguridad, son miedos... Me siento rarísima porque, por un lado, lógicamente, es un sueño y me parece lo más dar las campanadas y despedir el año con todos vosotros, pero por otro lado, tengo dudas. Dudas que hasta me planteo si debo dar las campanadas porque me planteo si debería ponerme un vestido más sobrio, pero claro si elijo un vestido más sobrio dejo de ser yo. Pero tampoco quiero que nadie se sienta ofendido porque yo intente en ese momento celebrar la vida, seguir adelante. Tengo muchas dudas", explicaba la mujer de David Muñoz hace unas semanas.

- ‘Pesadilla antes de Navidad’ en casa de Cristina Pedroche

- Ana Obregón revela en ¡HOLA! que recibió la llamada de los Reyes tras la muerte de Aless

En otro balcón de la Puerta del Sol despedirán 2020 Anne Igartiburu y Ana Obregón en directo para TVE. La vasca, que suma dieciséis años al frente de este espacio tan importante, compartirá protagonismo por primera vez con otra mujer. Esta retransmisión será la reaparición pública de la protagonista de Ana y los 7 tras el fallecimiento de su hijo Aless Lequio, cuyo recuerdo estará muy presente en la velada. "Sé que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti, MI TODO. Este año las campanadas resonarán en la eternidad", decía la actriz y presentadora, que ha hablado del complicado duelo que está viviendo en el número de ¡HOLA! que está actualmente a la venta en los quioscos. Una hora después del inicio de 2021, Ana y Anne cederán el testigo a Ana Guerra y Roberto Herrera, quienes estarán en Canarias.

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.