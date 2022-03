María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, dos enamorados en Nueva York

Tras ser fotografiados el pasado mes de septiembre en una romántica escapada a República Dominicana, María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi pasean ahora por Nueva York. La diseñadora y el jinete disfrutan de su amor en la Gran Manzana y lejos de esconderse han decidido compartir con todos sus seguidores las fotos más románticas de su viaje. Entre rascacielos o en uno de los rincones más bellos de Central Park, la pareja se besa apasionadamente. "Tenía ganas de verte, Nueva York", ha escrito la que fuera Miss España 1996. A sus 46 años, la sevillana vive un momento muy dulce con Escassi, de 47, a quien conocía desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de julio cuando se reencontraron y decidieron apostar por su relación sentimenal.

- María José Suárez define su relación con Álvaro Muñoz Escassi: 'Una historia de amor en toda regla'

VER GALERÍA

María José y Escassi son muy felices juntos, pero no tienen intención de pasar por el altar. De hecho, cuando la diseñadora escucha la palabra "boda" o "vestidos de novia" huye del tema. "No, no vamos a hablar de eso", dijo entre risas durante la presentación de su nueva colección, Aponiente. Lo que sí confirmó es lo contenta que estaba de tener al jinete en su vida, ya que era "un apoyo importante".

VER GALERÍA

La diseñadora ha cambiado República Dominicana por España y ha retomado una de sus grandes pasiones, la moda. "Estoy muy ilusionada. Mi hijo, Elías, está feliz con sus primos. Una de mis hermanas y yo somos vecinas en Coria del Río (Sevilla) y la parte delantera de las casas se comunica. Cuando Elías se levanta, va en pijama, sin salir a la calle, a casa de sus primos y ahí se pasan la mañana, jugando o en la piscina, y yo me voy a mi taller", contó en la revista ¡HOLA! al hablar de esta nueva etapa. Y desveló cuál era el lema de su vida. "Vive y deja vivir... ¡y que nadie te quite el privilegio de ser dueña de ti misma! Aspiro a ser una buena madre para mi hijo, una buena amiga para el padre de mi hijo y que se vea a la persona que hay debajo de mi imagen pública".

VER GALERÍA

La revista ¡HOLA! publicó en septiembre las imágenes que confirmaban la relación de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. Meses antes, en mayo, la sevillana anunciaba su separación de Jordi Nieto, padre de su hijo Elías. El fin de su historia de amor supuso una gran sorpresa, y llegaba después de seis años de relación y tres de matrimonio. Tan pronto se conoció la noticia, comenzaron a surgir informaciones que apuntaban a Escassi como el posible motivo de su ruptura. Pero nada más lejos de la realidad. “No es la primera vez que me relacionan con Álvaro, ni, posiblemente, la última. Él no ha tenido absolutamente nada que ver con mi separación. Los motivos los sabemos Jordi y yo. No ha habido terceras personas ni por su parte ni por la mía”, se sinceraba Suárez. “Esto me ha dolido porque es hablar por hablar y sin conocer la realidad de lo que Jordi y yo hemos vivido”, añadía la empresaria.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.