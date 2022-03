Asraf Beno lanza una dura acusación contra su cuñado Kiko Rivera

La vuelta de Kiko Rivera a los platós de televisión, con la polémica entrevista hablando sobre su familia, no ha sentado nada bien en el entorno de los Pantoja. Las palabras del DJ han hecho que su hermana Isa explotase. Pero no solo ella, también su novio Asraf Beno el cual se ha visto involucrado desde el principio, y más después de que Kiko asegurase que los dos tenían supuestos “problemas domésticos”. Han sido en estos días en los que más se ha agitado la tensión con el artista, sobre todo cuando el colaborador Kiko Hernández ha hecho públicos unos audios en los que se ha puesto en entredicho la relación de ambos, mediante una discusión de Isa y Asraf.

Kiko Rivera abre un nuevo frente con su cuñado Asraf al que lanza un rotundo mensaje

VER GALERÍA

Ha sido en Viva la vida donde el modelo ha podido escuchar las notas de voz por primera vez y ha cargado contra Kiko Rivera. Ya lo hizo su novia respondiendo con dureza a las declaraciones de su hermano y poniendo en tela de juicio lo que el DJ contó en su entrevista: "Sabe que no tiene pies ni cabeza lo que dice. Asegura que no quiere conflicto pero sigue hablando. ¿Eso es tender puentes? No me parece", se sinceró la hija de Isabel Pantoja. Asraf ha dado un paso al frente y ha querido aclarar la situación: “Para no llorar más en este programa, que ya estoy harto de hacerlo, voy a aclararlo”. "¿Qué he hecho? Llamar a mi chica. Y me dice que ese audio, hemos discutido y se agobió, intentó llamar a varias personas, no se lo cogieron y entonces llamó a su hermano. Este tampoco se lo cogía y por eso le mandó ese audio. Después quedó con su amigo, se fueron de fiesta. Al día siguiente nos fuimos de Matalascañas y es que no hay más”, ha explicado Beno.

Asraf Beno desmiente a Kiko Rivera en una de sus acusaciones a Isa Pantoja

VER GALERÍA

A la pregunta de si Isa estaba disgustada, Asraf ha sido muy contundente: "Claro que está enfadada. A ella no le gusta que jueguen conmigo, ni quiere que se filtren cosas suyas". Pero el modelo ha ido más allá y ha llegado a acusar a su cuñado de que fuera él quien filtrase los audios: "Me quedo con la duda y me digo, ‘¿y si ha sido Kiko?'". En esos momentos es cuando Asraf decide llamar a Rivera para confirmar si había sido él: "Tú pon la demanda que quieras. Yo no he sido", le contestó el DJ, negando que haya filtrado los audios, pero el modelo continuó con la sospecha. Al seguir cronológicamente lo sucedido, el novio de Isa Pantoja ha desvelado lo qué había hecho el artista para no quedar mal en pantalla: “Él me dijo que filtraba información a Kiko Hernández para que no hablase mal de él en la televisión”, por lo que Asraf ha hilado que la supuesta persona que había enviado las notas de voz había sido el DJ.

Asraf asume las críticas y pide perdón a Isa Pantoja: 'Ella no se merece que la trate así'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.