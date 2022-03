Marta Pombo y Luis Zamalloa viven su particular 'luna de miel' en Nueva York

Marta Pombo ha disfrutado de un noviembre muy dulce en Nueva York. La 'influencer' ha viajado a la Gran Manzana con su novio, Luis Zamalloa, a quien llama ‘Zama’ de manera cariñosa, y las imágenes que ha compartido con todos sus seguidores reflejan el gran momento que vive con el atractivo odontólogo bilbaíno. La pareja ha recorrido los lugares más emblemáticos de la ciudad de los rascacielos (Central Park, puente de Brooklyn, Times Square...) y ha finalizado su estancia con un planazo en el Barclays Center. "Increíble vivir algo que solo te imaginas que es de película", publicó la hermana de María Pombo mientras veía un partido de la NBA junto a su chico. Lo que no se imaginaba es que su presencia en las gradas iba a llamar la atención de los fotógrafos, pero lo hizo y las cámaras captaron unas imágenes muy bonitas de la pareja. "Pillados", exclamó Marta al verse entre las fotos del encuentro entre los Golden State Warriors y los Brooklyn Nets. "Acabamos el viaje agotados, pero felices", añadió.

La 'influencer', de 30 años, ha recuperado la ilusión al lado de Luis Zamalloa tras su dolorosa separación de Luis Giménez. "Me aporta muchísima tranquilidad mental, que es lo que necesito y más valoro. Tiene un corazón enorme. Me apoya en todo. Entiende mi situación, me acepta tal como soy, con mis días buenos, con mis días malos, siempre quiere saber más de mi para ayudarme cuando no estoy bien", confesó en una entrevista concedida al youtuber Luc Loren.

La primera vez que les vimos juntos fue a finales de julio en la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella, pero tuvimos que esperar un poco más para ver la foto oficial de la pareja. El 19 de septiembre, coincidiendo con el cumpleaños de Luis, Marta confirmó la relación y lo feliz que se sentía. "Cosquillitas en el corazón. Muchísimas felicidades, moreno", publicó junto a una imagen muy cariñosa de ambos disfrutando de un atardecer.

Marta no pensaba que el amor volvería tan pronto a su vida, "pero ha llegado y voy a vivirlo", declaró en ¡HOLA!. Además, confesó que mantiene una excelente relación con su exmarido. "Luis (Giménez) y yo nos hemos querido tanto durante nuestra relación que, para nosotros, acabar mal no era una opción. Nos queremos mantener en la vida de cada uno. Es verdad que ha habido un pequeño distanciamiento porque es sano para los dos, pero nos llevamos superbien, nos respetamos muchísimo y nos queremos mucho".

La 'influencer' ha compartido su lucha contra la depresión y la ansiedad, un perído muy oscuro que coincidió, según contó, con su "auge en redes sociales", su separación de Luis Giménez y "un problema familiar con el que no contaba". "No fue una depresión muy tremenda, yo creo que ha sido un cuadro muy leve, porque hay a gente que le lleva hasta el extremo del suicidio. Para mí ha sido un proceso durísimo, pero del que sigo viva y del que estoy saliendo reforzada", aseguró. En estos momentos, para continuar con su recuperación, va a terapia y toma una medicación. "Estoy deseando que mi psiquiatra me quite la pastilla, pero confío en sus tiempos".

Marta Pombo recuerda sus momentos más duros y cuenta qué le ha enamorado de su chico, Luis Zamalloa

