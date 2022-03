Mario Casas, la solución a una pregunta que separó a 'Los dispersos' del bote de '¡Boom!'

Los dispersos se han hecho con un lugar privilegiado en la lista de los concursantes más destacados de los últimos años gracias a su participación en ¡Boom!, el espacio presentado por Juanra Bonet. Un equipo formado por Óscar, Manolo, Victoria y M. A. que ya ha cumplido más de un año juntos y más de 200 programas a sus espaldas. Sin embargo y a pesar de la millonaria cantidad que ya han ganado episodio tras episodio, el gran bote se les sigue resistiendo. Una cantidad que asciende, nada más y nada menos que, a 2.105.000 euros y que en la última entrega del show vieron cómo se les escapaba por confundir al actor Mario Casas con Luis Tosar.

Si bien Los Lobos se convirtieron en los concursantes estrella de ¡Boom! al conseguir hacerse con el bote, Los dispersos están siguiendo sus pasos muy de cerca. Después de haber cumplido su primer aniversario como concursantes, Victoria, Miguel Ángel, Óscar y Manolo ya han conseguido acumular un total de 1.236.900 euros gracias a sus aciertos en los más de 250 programas en los que se han proclamado vencedores. Pero la prueba final siempre se les resiste, incluso cuando más seguridad muestran en sus respuestas, tal y como ocurrió en el pasado episodio.

Habían acertado toda la ronda final de preguntas, a excepción de la 11 y la 13, para las cuales tendrían una segunda oportunidad en el ronda rápida. Tan solo dos respuestas les separaron de finalizar el año 2020 con el millonario premio en sus bolsillos. "¿Cómo se llama el poema de Kipling que inspiró el título de la novela y del filme De aquí a la eternidad?", les peguntó Juanra Bonet. Sin dudarlo un segundo, respondieron "If", aunque la respuesta correcta era Gentlemen-Rankers. Pero fue en una pregunta aparentemente mucho más sencilla en la que Los dispersos mostraron en su rostro no tener ni idea de cuál era la solución: "¿Qué actor protagoniza la película española No matarás?", era la cuestión número 13. Dubitativos y por responder algo, el equipo apostó por Luis Tosar como protagonista de este largometraje.

Finalmente, la bomba les estalló a los tres concursantes que participaban en la ronda final y Juanra Bonet desvelaba que el protagonista de No matarás es en realidad el joven actor Mario Casas. Sin dar crédito al fallo, Miguel Ángel exclamó “¡Es verdad!”, dando a entender que su despiste había sido el causante de este error. Una pregunta que para muchos fue de las más fáciles de la ronda, sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de un estreno cinematográfico de este mismo año y que ha sido uno de los títulos más aclamados del pasado Festival de Sitges y se estrenó el pasado 16 de octubre. Sea como sea, por culpa de Mario Casas Los dispersos no se habrían podido hacer con el cotizado premio.

