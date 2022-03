Blanca Suárez le 'devuelve' el piropo a su ex, Mario Casas

Muchas parejas terminan tirándose los trastos a la cabeza cuando rompen, sin embargo, también hay otras que consiguen tener una relación cordial. Eso es lo que parece haber sucedido entre Blanca Suárez y Mario Casas, quienes tras poner punto y final a su romance a mediados de 2019, siguen teniéndose mucho cariño. Ya lo demostró el actor gallego hace unos meses, cuando habló maravillas de su ex asegurando que: "Es alguien a quien aprecio muchísimo, que quiero mucho, que es una gran actriz, una amiga maravillosa y es estupenda". Ahora le ha tocado el turno a Blanca, quien se ha alegrado mucho de todos los éxitos profesionales que está viviendo.

Loading the player...

Un año después del piropo que le dedicó Casas, la protagonista de Las chicas del cable se lo ha "devuelto", confesando que es "maravilloso" y que le considera "uno de los mejores actores de nuestra generación". Al preguntarle por los últimos logros que ha conseguido Mario, gracias a su nominación a los premios Feroz en la categoría de mejor actor protagonista por la película No matarás, por la que también ha sido nominado a los Forqué en el apartado de mejor interpretación masculina. "Yo me alegro mucho de que su duro trabajo, porque trabaja muy muy duro, se vea recompensado en este sentido", confesó Blanca, que dijo que son como "regalitos dulces". "La recompensa es estar rodando y estar trabajando al nivel en el que él lo hace. Estos regalitos hacen mucha ilusión. Entiendo que estará muy contento y que es de celebrar", explicó. Sobre su papel en No matarás, Suárez contó que "por supuesto" había visto la película y que definió el trabajo de su ex como un "currazo". "Él siempre curra muy bien".

VER GALERÍA

- Blanca Suárez y Mario Casas: una bonita amistad

Desde que se conocieron en 2010 en el rodaje de Carne de neón, sus vidas han ido evolucionando de forma paralela y, en muchas ocasiones, se han reencontrando en algunos momentos clave de sus carreras profesionales. Aunque su historia de amor terminó, siguen alegrándose de sus respectivos tiunfos y siempre han mostrado una gran profesionalidad. De hecho, Blanca Suárez ha estado rodando durante estas últimas semanas la serie Jaguar con uno de los hermanos del actor, Óscar Casas.

VER GALERÍA

Unas navidades muy diferentes

A pesar de que la madrileña ha tenido la suerte de seguir trabajando y recuperar cierta normalidad, reconoce que "se ha rodado muchísimo". "Cuando paramos y nos metimos en casa, no sabíamos si esos proyectos se iban a retomar o no. Nos quedamos bastante desamparados. Yo en ese sentido he tenido mucha suerte, porque Jaguar se paralizó pero acabamos el confinamiento y comenzamos a rodar, pero ya no hemos tenido que parar", ha contado. Respecto a cómo se presentan las fiestas, Blanca asegura que todavía no lo ha pensado. "Creo que estoy más ocupada en ver de qué manera vamos a pasar las navidades, quiénes vamos a ser en la mesa, si nos apetece hacer algo o mejor lo dejamos para el año que viene... Desde luego, este año el mejor regalo es ver si te juntas con los tuyos". "Estamos viendo las normas definitivas para pasar estas fechas y, en base a eso, veremos qué hacemos (...) Hay que intentar pasar las navidades como podamos, creo que no soy la única que cree que vamos a tener que ir improvisando".

- Cuánto saben del otro? El divertido juego con el que Blanca Suárez y Javier Rey

- Blanca Suárez desvela su nuevo propósito 'fit' en un sincero mensaje

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.