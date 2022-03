Laura Pausini, Eva González y Alejandro Sanz, unidos por un jersey navideño

Son compañeros y también amigos. El plató de La Voz no solo descubre los talentos que se ocultan en la sociedad sino que ha creado una estrecha sintonía entre sus coaches. Alejandro Sanz, Laura Pausini, Antonio Orozco y Pablo López, capitaneados por la presentadora Eva González, logran que el público viva momentos emocionantes en el plató, además de lanzar a la fama a artistas con un gran potencial. La buena relación que une a los jurados se ha reflejado precisamente estos días con un detalle navideño que ha tenido la italiana con sus compañeros. Alejandro Sanz mostró en un selfie el jersey que había recibido de Laura, una prenda con los motivos propios de estas fiestas. “Regalo de mi consuegra Laura Pausini. Te quiero. Feliz Navidad” escribió.

Alejandro Sanz y Laura Pausini se emocionan con la sorpresa de los doce finalistas de 'La Voz'

Eva González cuenta cómo pasarán las fiestas

VER GALERÍA

La imagen fue aplaudida no solo por quien la envió sino por Eva González, que alabó el buen gusto de la cantante de Amores extraños y lanzó un piropo al que, ya lo ha dicho en varias ocasiones, es su ídolo de juventud. “Oyeee, ¡qué navideño y qué guapo! Te sienta bien” escribió la andaluza. Lo que no sabía es que poco después ella misma tendría la misma prenda en sus manos. “Mi querida amiga, me encanta tu regalo” puso Eva junto a la imagen. ¿Será que Laura captó la inocente “indirecta” o que ya tenía programado el envío de un jersey para Eva también? Unidos por este detalle navideño (Laura también tiene uno por supuesto), los compañeros tienen por delante unas merecidas vacaciones tras la final de la última edición en la que Kelly, del equipo de Laura Pausini, se proclamó vencedor.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Navidad en familia

Eva González pasó la Navidad junto a su marido Cayetano Rivera y los hermanos de este, Francisco y Kiko, con sus respectivas familias. Se pudo ver en esta reunión la buena sintonía que existe entre las cuñadas, Eva, Lourdes Montes e Irene Rosales, que no se suelen ver con frecuencia aunque en esta ocasión demostraron lo bien que se llevan.

Loading the player...

Eva González, Lourdes Montes e Irene Rosales: las otras protagonistas del reencuentro de los Rivera

Este nuevo reencuentro de los hermanos ha mostrado de nuevo lo unidos que están en medio del conflicto que enfrenta a Kiko con su madre, Isabel Pantoja. La intérprete y su hijo no han acercado posturas después de los duros reproches del DJ en los últimos meses, un distanciamiento que por el momento no parece tener solución, como ha apuntado Isa Pantoja.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.