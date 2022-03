Alejandro Sanz y Laura Pausini se emocionan con la sorpresa de los doce finalistas de 'La Voz'

Tras varias semanas de lucha en La Voz, quedan pocos programas para conocer al ganador o ganadora del talent musical de Antena 3. Los aspirantes se encuentran una etapa crucial y deben demostrar todo su potencial para convencer a Alejandro Sanz, Laura Pausini, Antonio Orozco y Pablo López. Además, los coach están en uno de los puntos más difíciles del formato porque deben tomar las decisiones que pueden cambiar el rumbo de los sueños del concursantes. Para abrir la dala de este viernes 20 de noviembre, los doce finalistas comenzaban la noche cantando un popurrí de varios temas de los jueces que emocionó mucho a la italiana -que dejó a todos con la boca abierta anteriormente con su versión de Hijo de la Luna de Mecano- y al intérprete de El alma al aire. Ambos no podían contener las lágrimas al escuchar algunas de sus canciones de viva voz de los escogidos en sus grupos y sus sentimientos podían verse claramenrte en sus rostros.

Los aspirantes del concurso brillaban en el escenario de La Voz con una mezcla de algunas canciones de los coaches para dar comienzo a la fase final. Cada uno de ellos aportaba esos tonos que les hace tan auténticos, algo que impresionaba mucho a todos los jueces. Del equipo de Antonio Orozco, Johanna Polvillo, Curricé y Antonio Villar, interpretaban Estoy hecho de pedacitos de ti ante la atenta mirada de su compositor. Carlota Palacios, Paula Espinosa y Juan José Alba enamoraban a la autora de Se fue con el tema Víveme y la emocionaban hasta hacerla llorar. Pablo López se sorprendía al escuchar a sus aspirantes, Roger Padrós, Dayana Emma y Miguelichi, cantando El patio. Por último, el 'equipo Sanz', formado por Adam Ainouz, Haizea y Rafael Ruiz, ponía todo su sentimiento sobre el escenario para cantar No tengo nada, una canción con la que no podía evitar llevarse la mano al pecho con la emoción. "No tener palabras es raro para mí", confesaba Pausini.

En esta noche de tantas emociones, el programa elegía a los finales que se jugarán ser la mejor voz de España. Del equipo de Alejandro, Rafael Ruíz 'El bomba' y Adam Ainouz se convertían en los seleccionados que lucharán en la semifinal del talent de Antena 3. Del grupo de Pausini, Kelly, que fue el repescado de la edición como novedad de la edición, y Paula Espinosa eran los semininilistas. Johanna y Curricé eran los aspirantes escogidos del team de Antonio Orozco y, por último, Pablo López tomaba la decisión de que Miguelichi y Roger Padrós tuvieran la oportunidad de conguir su sueño.

