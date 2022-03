El simpático intento de challenge navideño de Alejandro Sanz

Loading the player...

"Intenté hacer un challenge de baile navideño y el resultado es este 😂😂. No importa dónde o con quién, vivamos y bailemos la Navidad como se merece. Felices Fiestas familia". Alejandro Sanz está disfrutando de las navidades junto a su pareja, Rachel Valdés, y con sus hijos, Dylan y Alma, fruto de su relación con Raquel Perera. Hacía tiempo que no veíamos al cantante tan ilusionado en estas fechas, como demuestran estas imagenes en las que Alejandro luce un jersey navideño que le regaló su compañera de La Voz, Laura Pausini: "Regalo de mi consuegra @laurapausini, te quiero". Ataviado con el bonito jersey, el gaditano se apunta a la moda de los challenges e intenta hacer una pegadiza coreografía al ritmo de un famoso villancico, pero el resultado no es quizás el esperado. ¿Te gustaría ver el simpático intento de challenge de baile navideño de Alejandro Sanz? Dale al play y no te lo pierdas, ¡te sacará una sonrisa!

