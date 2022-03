Emma García rompe a llorar en directo al recibir una carta de alguien 'muy especial' y la llamada de su madre

Emma García nunca se hubiera figurado que la sorprenderían en su propio programa Viva La vida. Con motivo de estas entrañables fechas, el espacio tenía una sorpresa reservada para ella que la presentadora recibió con mucha emoción y unas cuántas lagrimas. La periodista no ha podido evitar emocionarse al descubrir la carta de una persona muy especial para ella. "Hola Emmuca”, comenzaba a leer con voz temblorosa al conocer en directo la identidad de esa persona que le dedicaba estas palabras. "Solo hay una persona que me llame así", decía Emma con lágrimas en los ojos mientras continuaba leyendo la misiva.

"Hoy mi alma te quiere mandar un mensaje de eterno agradecimiento. Ya sabes que me gusta mucho compartir contigo procesos y avances, sentir como el calor de tus palabras acaricia mi corazón y tu mano amiga siempre dispuesta me agarra fuerte. Estoy muy orgullosa de formar parte de este equipo de mujeres guerreras a las que tu sabiduría y magia ha ido uniendo. Eres un ser tan especial que no sabría definirte con palabras sino con la explosión de emociones que me produce tu protección y ternura y sentirte siempre tan cerquita. Te deseo una feliz Navidad y que abracemos juntas el 2021, te quiere tu valiente", concluye esta carta tan especial y llena de significado.

Emma ha querido contar algunos detalles de esa amistad que surgió hace dos años casi por casualidad. "Es una historia muy personal y muy especial. Esta es una persona que una vez conocí de casualidad, de hecho os diría que si ahora la veo me costaría reconocer su cara. Nos presentaron y al cabo de unos meses tuvo una desgracia en su vida. A mí me lo cuentan y me pongo en contacto con ella porque lo siento así y tengo muchas ganas de estar a su lado. Estamos absolutamente conectadas, apenas nos conocimos porque estuvimos juntas dos minutos. Me hace muchísima ilusión cada vez que me manda un mensaje. Ella ha ido superando muchos procesos...", señalaba con los sentimientos a flor de piel.

Pero si la emoción no había sido suficiente, uno de los colaboradores del programa Diego Arrabal le comunicaba otra sorpresa: la llamada en directo de su madre. Por motivos obvios este año la presentadora no ha podido viajar a Guipúzcoa para pasar las Navidades con su familia, y se ha quedado en Madrid junto a su marido y su hija, por ello recibía la llamada de su madre, que el enviaba este emotivo mensaje. "Eres lo más bueno y lo mejor que hay en esta mundo. Esas cosas que te pasan es porque eres cómo eres. Te hemos echado mucho de menos. Estas fiestas han sido bonitas porque hemos estado acompañados, pero faltaba la alegría de la fiesta. Cuando nos podamos abrazar creo que va a ser un abrazo eterno. Un beso muy grande de todos y para todos", decía Pilar, a lo que la presentadora respondía conmovida. "Sois lo mejor que tengo, ya lo sabes. Eres mi guía, eres mi luz. Sois mi ejemplo a seguir".

