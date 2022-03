Emma García cuenta sus planes para estas fiestas y sorprende a sus compañeros con un regalo

Los preparativos para la Navidad están ya en marcha. Queda muy poco para la llegada de las fiestas que este año se antojan atípicas, con muchos cambios y novedades. Lejos de las grandes reuniones que se hacen habitualmente durante las fechas señaladas, en esta ocasión las restricciones sanitarias impiden a muchas familias estar juntas. Es el caso de Emma García, quien ha contado que va a pasar por primera vez estas vacaciones con la única compañía de su marido y su hija. No viajarán al País Vasco sino que estarán en su casa de Madrid los tres solos. "Me voy a quedar sin ver a mí queridísima familia", decía la presentadora de Viva la vida, asegurando que aprovechará para poner en práctica todos los trucos que aprende cada fin de semana en la sección gastronómica de su programa.

Para mantener intacta la magia y la ilusión de la Navidad a pesar de las circunstancias, la presentadora de Telecinco -lleva en la cadena 18 años y antes trabajó en cadenas locales y en ETB2- ha querido tener un bonito gesto con los compañeros con los que comparte plató las tardes de los sábados y domingos. Así, ha sorprendido a todos los que forman parte de su programa y les ha regalado lotería para el próximo sorteo extraordinario que se celebrará este martes 22 de diciembre. "Yo comparto todo que compartir es vivir", comentaba con gran sentido del humor Emma, que se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. El equipo de Viva la vida también tuvo recientemente un cariñoso detalle con ella al regalarle un ramo de flores el día que cumplía dos años al frente de este espacio en el que cogió el relevo de Toñi Moreno.

A comienzos de diciembre, la periodista de 47 años se reincorporaba al trabajo después de dos semanas alejada de las cámaras a causa del coronavirus. Fue ella misma quien anunció a través de las redes sociales que había dado positivo en un test y que cumpliría cuarentena en su domicilio. En su regreso, Emma no pudo contener las lágrimas y reconoció que tenía muchas ganas de volver a la rutina. Invadida por la emoción decía que estaba sensible por todo el cariño que recibió durante la baja, en la que le dio muchas vueltas a la cabeza. Además, aunque siempre opta por la discreción, en esta ocasión hizo una excepción y dedicó unas palabras a sus padres, quienes se llevaron "un disgustazo" al saber que se había contagiado. "Me han cuidado fenomenal, como tú hubieses hecho, ama", decía la ganadora de dos premios TP de Oro, lanzando a la vez un esperanzador mensaje a las personas que atraviesan la misma situación que ella ha dejado atrás.

Una vida familiar plena

El éxito le sonríe a Emma también en el terreno personal. Está casada desde hace veinte años con Aitor Senar, con el que ha vivido un amor de película ya que se conocieron con tan solo 16 años y sintieron un flechazo. Con el paso del tiempo ese amor adolescente fue creciendo, superaron la barrera de la distancia y han formado una bonita familia al lado de su hija Uxue, de catorce años, a la que define como una niña fantástica y muy madura. Es precisamente el apoyo de los suyos lo que le da a la presentadora energía y fuerza. Y es que, según sus palabras, cuando llega a casa y su marido la abraza se siente la persona más protegida y especial del mundo.

