Emma García, entre lágrimas, manda un bonito mensaje a sus padres en su regreso al trabajo

Con la enorme sonrisa que la caracteriza, completamente recuperada, llena de energía y sin poder contener la emoción, Emma García ha retomado sus compromisos profesionales. Tras dos semanas ausente por su positivo en coronavirus, la presentadora ha vuelto a ponerse frente a las cámaras y se ha reencontrado con todo el equipo de Viva la vida, en cuyo plató ha reaparecido en medio de un caluroso aplauso y sin poder contener las lágrimas. "Tenía muchas ganas de veros y sentiros, vengo un poco sensible por todo el cariño que he recibido. Afortunadamente ha ido todo fenomenal pero le das muchas vueltas a la cabeza. Después de tanto amor recibido era imposible no recuperarme y venir con todas las ganas del mundo", ha reconocido la presentadora vasca de 47 años, quien ha aprovechado para mandar un mensaje de ánimo y esperanza a esas personas que atraviesan la misma situación que ella acaba de dejar atrás.

La discreción es una de las señas de identidad de Emma, pero en esta ocasión ha hecho una excepción y ha querido dedicar unas palabras a sus padres, quienes se han llevado "un disgustazo" durante esta cuarentena que la presentadora ha pasado en su domicilio madrileño. La ganadora de dos premios TP de Oro ha enviado un beso a sus progenitores, a los que ha mandado un mensaje muy tranquilizador: "Me han cuidado fenomenal, como tu hubieses hecho, ama". Aunque muchos de sus seres queridos no han podido visitarla en estos días, la periodista ha recibido los mimos y atenciones de su marido y su hija. Cabe recordar que Aitor Senar ha optado por mantenerse en un segundo plano pero está a su lado incondicionalmente desde hace más de dos décadas, la igual que Uxue, que con trece años mantiene una relación muy cómplice con su mamá.

Estos dos fines de semana en los que Emma ha estado ausente, ha sido Sandra Barneda la persona que se ha puesto al frente de su programa. La próxima presentadora de las campanadas de Telecinco -despedirá el año con Christian Gálvez- enviaba a García un mensaje de cariño y sus deseos de pronta recuperación: "Besos a Emma. Que te recuperes pronto. Lo más importante, ya lo sabes querida, es la salud. El resto... tus colaboradores y tu programa te esperan para cuando estés bien". Ahora ella ha querido responder públicamente a estas cercanas palabras. "Quiero mandarle un beso muy fuerte por su profesionalidad y el cariño que has mostrado hacia mí. Gracias, gracias y gracias", ha dicho. También se siente plena por lo pendiente que han estado sus compañeros, y es Irene Rosales, Alejandra Rubio, Isabel Rábago, Suso Álvarez o Marisa Martín Blázquez le trasladaron sus mejores deseos para la convalecencia.

Una exitosa carrera

La presentadora anunció el 20 de noviembre que había dado positivo en coronavirus y comentó que se mantenía asintomática. Desde entonces ha estado desconectada de las redes sociales hasta esta misma semana, cuando reaparecía desde un rincón de su domicilio para expresar su gratitud y su alegría de retomar su puesto de trabajo, en el que lleva dos años. Anteriormente estuvo diez años ejerciendo de maestra de ceremonias de Mujeres y Hombres y Viceversa y también ha formado parte de otros espacios como A tu lado, Clever, El juego de tu vida, El debate de Supervivientes, Sálvame Okupa... Sus inicios se produjeron a finales de los noventa el Diario de Noticias y ETB tras licenciarse en Periodismo en la Universidad del País Vasco.

