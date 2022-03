Himar González posa espectacular en bikini para celebrar la Navidad 'feliz' y 'sana' tras su ingreso

Durante unos días el rostro de Himar González dejo de ser el que se ponía al frente de la información meteorológica los fines de semanas tras el informativo de Antena 3. La presentadora estuvo once días ingresada en el hospital tras una infección causada por una bacteria. Afortundamente, no solo se ha recuperado y ha vuelto a ponerse delante de las cámaras, sino que disfruta de una calida Navidad canaria, que le permite compartir imágenes tan idílicas como el espectacular posado en biquini saliendo del mar con el que lanza a sus seguidores un sabio y valioso mensaje.

Física, aficionada al deporte, actriz... Todo sobre Himar González

"Navidad. Feliz. Sana. Ojalá pueda ser una FELIZ Y SANA Navidad para todos.🙏💖 Navidad azul. En Canarias. Con mi familia", escribe Himar junto a la bella imagen en la que la vemos a contraluz con un biquini rosa en la playa, donde descansa unos días. La salud es uno de los deseos más recurrentes este año marcado por la pandemia, pero en el caso de la meteoróloga cobra aún más importancia al haber visto obligada a pasar por el hospital recientemente. A pesar de haberlo pasado mal, Himar reconoce que en esta etapa adversa se ha topado con el inmenso cariño de muchas personas que le han ayudado a afrontar los problemas con una sonrisa (aunque con sus mensajes ha derramado también alguna lágrima de emoción), tal y como ella misma contaba en una entrevista en HOLA.com.

Fue el pasado 10 de diciembre cuando recibió el alta después de pasar once días ingresada. Tras seguir su recuperacón en casa, algo más de una semana después retomaba su trabajo en Antena 3 arropada por sus compañeros. "Formamos un gran equipo, muy consolidado y compenetrado. Es una suerte porque lo pasamos muy bien trabajando. Y por supuesto, con Mónica Carrillo y Matías Prats, las risas están aseguradas", aseguraba. Himar adora lo que hace y disfruta mucho trabajando. Tanto, que cuando se apagan los focos incluso ofrece predicciones meteorológicas a sus seguidores o publica imágenes de los temporales que en algunas épocas del año azotan a diferentes puntos del mapa.

Himar González, de 43 años, se licenció en Ciencias Físicas -en la especialidad de Física Aplicada y de la Atmósfera- en la Universidad tinerfeña de La Laguna. Poco después, comenzó su andadura televisiva en la cadena autonómica de Canarias, de donde se trasladó a Madrid. En la capital le ofrecieron trabajo en TVE y en Telecinco, donde finalmente aceptó sustituir a Mario Picazo. Justo un año después de su llegada, en 2011, fichó por Antena 3, donde actualmente comparte plató los sábados y domingos con Mónica Carrillo y Matías Prats. La presentadora se define a sí misma como "amante del deporte, de la naturaleza y de lo natural". De hecho, encuentra en el ejercicio físico un gran aliado para reponer fuerzas y energía. "Mi vía de escape es correr, me mantiene en sintonía conmigo misma. Desde pequeña mis padres me inculcaron la cultura del deporte y, desde que lo conecté con la naturaleza mediante el trail running (carrera en plena naturaleza), me he enganchado", explicaba años atrás en la revista Arsenal. También practica ciclismo, hípica, esquí... Pero su secreto para desconectar es estar en su Canarias natal, donde se ha trasladado para pasar unos días de descanso en familia.

