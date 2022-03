PRIMICIA: Himar González habla por primera vez en HOLA.com del motivo de su ingreso

Animada, con una enorme fortaleza y muchas ganas de retomar poco a poco su rutina. Así hemos encontrado a Himar González, con la que HOLA.com ha hablado tras el susto que la ha obligado a pasar unos días en el hospital. Una recta final de año complicada de la que la meteoróloga de Antena 3 ha aprendido a sacar una lección positiva, y es que el inmenso cariño que ha recibido durante su ingreso (y en el proceso de recuperación en el que está inmersa) ha sido luna de las mejores medicinas. Afortunadamente el susto inicial ha quedado atrás y la presentadora canaria ya se prepara para reencontrarse este fin de semana no solo con sus compañeros de los informativos sino también con el público que la acompaña fielmente en su carrera, que se remonta ya a una década atrás. De los motivos de su ingreso, su recuperación, sus planes navideños y sus aficiones se sincera la compañera de Matías Prats y Mónica Carrillo.

-Himar, hace poco más de una semana nos dabas la mejor de las noticias: ¡estás de nuevo en casa! ¿Cómo va el proceso de recuperación?

Va bien, bastante bien. Aún sigo con tratamiento en casa, pero el cuerpo es sabio y va recuperándose día a día.

-¿Qué pasos estás siguiendo para poder retomar pronto tu rutina?

Escuchando lo que el cuerpo necesita en cada momento, e intentando darle un poco más de actividad cada día en función de cómo esté. En definitiva, marcándome metas diarias, para que el cuerpo vaya reaccionando a más, y que poco a poco vaya recuperando fuerzas, sensaciones, energía. Y buena alimentación e hidratación. Estoy feliz de ir encontrándome ya mucho mejor.

-Nos asustaste mucho con tu ingreso, ¿qué es exactamente lo que te ha llevado a pasar por el hospital?

Las enfermedades silenciosas son las peores, porque cuando te comienzas dar cuenta, puede ser tarde. En mi caso, una bacteria fue causándome una infección interna muy grave, y la infección pasó a sangre. Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí…

-¿Cuáles fueron los primeros síntomas de tu dolencia y en qué momento decidiste pedir ayuda médica?

Comencé a encontrarme mal el domingo en el trabajo. Y el lunes ya amanecía con 40 de fiebre. Llamé a Antena 3 siguiendo el protocolo de empresa anti Covid. Sobre la marcha, y con todas las medidas de seguridad aplicadas, me hicieron el test y salió negativo. No conseguía bajar la fiebre con nada. Además venía acompañada de muchos temblores y dolores fuertes. Tras 24 horas sin conseguir que la fiebre bajara de los 40, ingresé en urgencias y ya allí tras realizarme exhaustiva y rápidamente todas las pruebas pertinentes, quedé ingresada en planta 11 días más.

-¿Necesitarás seguir de ahora en adelante con revisiones periódicas o el susto ha quedado atrás?

Sí, he de seguir con revisiones. He seguido con tratamiento en casa, y en una semana he de volver a hacerme pruebas y seguimiento médico.

-En estos momentos las estancias en los hospitales están llenas de restricciones, ¿cómo han conseguido tus seres queridos hacer que los sintieras cerca?

Tuve suerte. En Quirón Salud me permitían una visita. Así que mi gente querida pudo acompañarme por momentos.

-En redes sociales has recibido muchas muestras de cariño, ¿hay algún mensaje que te haya emocionado especialmente?

Han sido tantos… No imaginaba que la noticia fuera a causar tanto impacto. Me han escrito desde pequeños hasta mayores. Cada uno de los miles de mensajes recibidos han sido especiales para mí. Palabras que envolvían mucho afecto, cariño, positividad, alegría, fuerzas... Dormía muy poco en mis noches de hospital y los iba leyendo en esos ratos de soledad y cuando el malestar me lo permitía. Me llenaban. Reía con muchos de ellos, incluso lloraba de emoción con algunos. Me hacían sentir afortunada, querida y acompañada en todo momento. Y por supuesto, agradecer a mi familia y amigos de Madrid, Canarias, Dinamarca... de tantas partes, que me hayan cuidado tan bien en la cercanía o en la distancia.

- Imagino que tus compañeros de informativos han seguido también muy de cerca tu evolución, ¿cómo es la relación con ellos? Especialmente con Matías Prats y Mónica Carrillo que son con los que compartes pantalla

La verdad que he de agradecerle a todos mis compañeros lo atentos que han estado conmigo a lo largo del proceso. Ha sido excepcional cómo se han portado y lo pendiente que han estado desde Antena 3. El ambiente de trabajo no puede ser mejor. Formamos un gran equipo, muy consolidado y compenetrado. Es una suerte porque lo pasamos muy bien trabajando. Y por supuesto, con Mónica y Matías, las risas están aseguradas.

-¿Cómo vas a pasar las navidades y qué deseo le pides al 2021?

Me escaparé a Canarias en las fechas claves para pasarlo con mi familia, a la que amo y extraño. Mi deseo para el 2021 es múltiple... tras un año tan duro para todos los españoles y para el resto del planeta, con un deseo no me bastaría. Pero el principal para este Nuevo Año es SALUD para todos. Sin este regalo, no somos nada.

-¿Te paran mucho por la calle para preguntarte por las predicciones meteorológicas?

Me paran con frecuencia, pero no para preguntarme por el tiempo, salvo en contadas ocasiones y bromeando. Me paran generalmente para hablar conmigo y trasladarme mensajes muy cariñosos, incluso graciosos. Y luego, pedirme alguna foto con ellos es lo habitual.

-¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando tienes tiempo libre?

Deporte, hacerme alguna escapada si me cuadra, leer, dedicarme tiempo a estar conmigo misma y aprovechar para estar con amigos (que tan bien me han cuidado estas semanas), que además con el turno de fin de semana vamos un poco a contracorriente. Cantar, me encanta prácticamente toda la música, bailar bachata que soy una enamorada... todo lo que pueda aprovechar y me llene, lo intento hacer.

-Has contado en alguna ocasión que tus padres te trasladaron su pasión por el deporte siendo muy pequeña, ¿en qué disciplinas te introdujeron?

Uff… pues he pasado por casi todo yo creo. Comencé con gimnasia rítmica desde muy pequeñita, pasé a judo, luego llegó la natación, el surf (bodyboard) desde pequeña también (esto fue ‘culpa’ de mis hermanos que me engancharon), Ninjitsu, Aikido, fitness, bailes, yoga… descubrí el running en mis últimos años de la adolescencia e inevitablemente quedé unida a ello para siempre. Mis padres no son deportistas profesionales. Pero siempre abogaban por una vida sana, en ejercicio físico y en alimentación. Y es algo que les agradeceré eternamente. Aprendiéndolo desde niño, difícilmente cambiarás de hábitos.

-Sueles hacer trail running, ¿cómo te preparas, cuál es tu rutina de entrenamientos?

Ahora ya no compito, pero sigo entrenando por disfrute personal. Es mi manera de perderme y reencontrarme, de llenarme de energía. Siempre corro en naturaleza, nunca en asfalto. Y compagino siempre con sesiones de gimnasio.

-¿Hay alguna modalidad deportiva con la que no te atreves?

Creo que no, me atrevería con prácticamente todo. Soy bastante atrevida.

-¿Cómo viviste el confinamiento sin poder salir de casa ni hacer tanto deporte como te gustaría?

Me adapto bien a las circunstancias que nos trae la vida. Las acepto y busco remedios, si los hubiera, o alternativas. Y comienzo el nuevo camino aceptando y adaptándome a la nueva situación. Justo antes del confinamiento, y previendo lo que se nos venía encima, me compré un rodillo para entrenar con mi bici de carrera en casa. Y aquí yo ya tenía pesas y algunos elementos más. Así que me hacía mis sesiones diarias de rodillo y ese era mi momento de regeneración cada día.

-Otra de tus pasiones es viajar, ¿qué lugar te ha impactado más y por qué? También saber cuál es ese destino que tienes pendiente

Adoro viajar, perderme por los países, no como una turista, sino como una local más, comunicarme con los habitantes de cada lugar y conocer más acerca de ellos, de la región y de sus culturas. Es la mejor forma de vivir y conocer un país. Suelo ir de mochila por el mundo. Y veces viajo yo sola, a veces en compañía. Las dos maneras tienen su parte mágica. No sabría decirte con qué país me quedarí. Volvería a repetir cada uno de los múltiples destinos a los que he viajado y los lugareños de los que tanto he aprendido. Destinos pendientes… ¡Muchos! El mundo es tan grande y tan maravilloso que una vida no nos da para poder recorrerlo todo.

-Has hecho también tus pinitos como actriz, ¿cómo surgió?

Pues las casualidades de la vida. El director de la película me conocía a través de mi trabajo, contactó conmigo y me ofreció probar esta experiencia. Y no pude resistirme a aceptar.

-¿Te gustaría repetir experiencia en la interpretación?

Sí. Siempre estoy abierta a opciones.

