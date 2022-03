El divertido 'selfie' de María Pombo y Pablo Castellano: 'Al año que viene Martín sustituirá al gnomo'

María Pombo y Pablo Castellano cuentan los días para tener al pequeño Martín en brazos. La recta final del embarazo de la influencer coincide con unas fechas muy entrañables que el matrimonio está viviendo con sus seres queridos. En Nochebuena cenaron con la familia de Pablo y el día de Navidad comieron con la de María, dos celebraciones muy distintas a las del año pasado, pero igual de felices o incluso más, ya que todos están entusiasmados con la llegada del bebé. Antes de las reuniones familiares, María y Pablo protagonizaron este divertido posado. "Al año que viene Martín sustituirá al gnomo", publicó el empresario entre risas, recordando así que estas serán sus últimas navidades siendo dos en casa.

El nacimiento del primer hijo del matrimonio está previsto para el 2 de enero, sin embargo, la madrileña confesó que el parto podría producirse en cualquier momento. "Está todo super bien, lo que pasa es que me ha dicho mi ginecólogo que está creciendo a un ritmo más lento", contó María hace un par de semanas. "Me he asustado un poco cuando me ha dicho que ha dejado de crecer, pero me ha dicho que lo peor que puede pasar es que me induzcan el parto un poco antes para empezar a alimentarle fuera, porque parece ser que tiene muchas ganas de salir", añadió.

María tiene todo preparado para dar la bienvenida a Martín, como la maleta del hospital y la habitación del niño. "Estoy lavando la ropita y organizándola por meses… Y también estoy organizando la maleta del hospital… Más o menos, está todo listo", contó a todos sus seguidores. Entre preparativos y compras, también ha tenido que despedirse de una de las personas más importantes de su vida, su abuelo materno, Luis Ribó, al que tanto ella como sus dos hermanas estaban muy unidas.

María, que cumplía 26 años el pasado 17 de octubre, atraviesa una feliz etapa. A pesar de que ha vivido unos meses algo agridulces, al diagnosticarle esclerosis múltiple, asegura que mira al futuro y a su enfermedad con una sonrisa y optimismo. "Intento pensar lo menos posible en mi enfermedad, creo que el poder de la mente hace mucho y tengo el mejor ejemplo en casa, mi madre. Nunca la hemos visto lamentarse y yo, como hija suya, quiero estar a la altura", declaró en la revista ¡HOLA!.

