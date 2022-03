Marta Pombo decide tomarse un descanso: 'Volveré más fuerte'

"Os escribo como tantas veces, desde el corazón, para transmitiros una decisión que he tomado". Así comienza el mensaje que Marta Pombo ha compartido con sus más de 425.000 seguidores para sincerarse y contar que, durante una temporada, va a desconectar de las redes sociales. La influencer termina el año con un cambio de aires y ha querido anunciarlo publicando un mensaje que ha titulado: "Cerrado por vacaciones". "Necesito tomarme unas 'vacaciones' de redes sociales. ¡Dedicarme tiempo a mi y dar el 100% a la gente que quiero! Esto no es un adiós, es un: 'en unos días nos volveremos a ver'. ¡Os queda Marta Pompis pa' rato!", ha bromeado la hermana de María y Lucía Pombo, que además ha decidido desactivar los comentarios de su publicación.

"Sé que la gran mayoría lo vais a respetar y os lo quiero agradecer desde ya. Mi regalo de Navidad es este. ¡Desconectar para volver a conectar! Volveré más fuerte y con ganas de seguir transmitiendo cosas buenas", ha prometido, deséandoles a todos una feliz Navidad "que, aunque sea rara, podáis disfrutar de lo más importante". Como era de esperar, su mensaje ha dejado muy preocupados a sus fans y han querido mandarle todo su apoyo y mucho ánimo.

No es la primera vez que Marta Pombo se muestra a corazón abierto, ya que el pasado mes de octubre se desahogó en sus redes sociales, asegurando que no estaba pasando por su mejor momento: "Llevo tiempo buscando mi lugar, me siento perdida y vacía, estoy en un proceso de cambio personal muy grande, que necesitaba, pero muy duro. Estoy bien, solo buscando mi lugar en este mundo loco". Muchos de sus fans creen que todo tiene una explicación y es que su matrimonio está atravesando una crisis. Aunque ni Marta ni su marido, Luis Giménez, han querido confirmar o desmentir los rumores, la madrileña no se quedó callada y publicó un contundente mensaje. "Recordad: hay mucha más vida, gestos, cariño y amor que no mostramos en las redes y eso no quiere decir que no lo haya. Hay más vida detrás de esta red social y muchas las historias que se podrán contar", aseguró. La hermana mayor de María Pombo explicó que de su vida solo hace público un 1% y que "el resto es invención de la gente y solo os pido el respeto que todos nos merecemos".

Las últimas fotos que Marta y Luis publicaron juntos son del pasado 28 de septiembre, coincidiendo con su primer aniversario de boda. "28.09.2019 Un año desde el despegue. Y por ahí seguimos @luisaton10", escribió Marta junto a una de sus fotos favorias de aquel día tan especial. "¡Te quiero hasta la Tierra y volver!", fue el romántico mensaje que le dedicó Luis a su mujer. Desde entonces, no hemos vuelto a verles juntos en las redes sociales y muchos de sus fans echaron de menos que la influencer le dedicara unas palabras por su cumpleaños, que fue el 6 de diciembre. "Y van 31, más viejo pero todavía con más ganas de disfrutar de este milagro tan cojonudo que es estar vivo. Gracias a todos los que me hacéis sentirme tan afortunado", dijo el cofundador de la marca Tipi Tent. La que sí que le felicitó fue su cuñada, María Pombo, que le puso varios iconos y él respondió con besos y un corazón de color rojo.

Un fin de año agridulce

A pesar de la ilusión que tienen todos por el inminente nacimiento de Martín, el primer hijo de María Pombo y Pablo Castellano, han sido unas semanas muy complicadas para la familia de la influencer. El pasado 8 de diciembre tuvieron que decir adiós a su abuelo Luis Ribó, fallecido a causa de la COVID-19. Marta fue la encargada de compartir la triste noticia en sus redes sociales, dedicándole un un texto muy significativo para ella y sus hermanas: "Lucerito lucerito, tan blanco como la nieve, vete con tu pastorcillo no venga el lobo y te lleve. Luna de plata bonita, Luna de dulce brillar, dame tu luz tan bonita, que he perdido una ovejita y la tengo que encontrar 🖤 El abuelo Luis". Visiblemente emocionada, la influencer contó que habían ingresado a sus dos abuelos maternos por coronavirus y que después tuvieron neumonía. "A mi abuelo, con las enfermedades que ya traía de serie, pues se le complicó un poco y bueno... ahora está cuidándonos desde arriba y está cuidando a mi abuela. Que lo que más nos preocupa ahora es que ella salga cuanto antes, es una mujer de hierro", dijo, añadiendo que: "Por suerte o por desgracia la vida sigue, hay que poner la actitud, sonreír y tirar para adelante, así que nada... a por la vida".

