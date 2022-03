Y el político de 'Mask Singer' era... ¡Toni Cantó!

Desde su presentación, Mask Singer: adivina quién canta aseguró que bajo sus máscaras se encontrarían personalidades de la aristocracia, actores, deportistas de élite y, ¡hasta políticos! El programa ha tenido que llegar hasta su gran final para demostrar que sus promesas eran ciertas y descubrir bajo el disfraz de Camaleón a Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Valencia y del Comité Autonómico. Una revelación de lo más sorprendente, tanto que, durante las ocho semanas de duración del talent, ninguno de los investigadores barajó su nombre en ningún momento. De hecho, hubo una ocasión en el que todas sus apuestas fueron a parar hacia el chef David Muñoz, convirtiendo al político y actor en una de las grandes sorpresas de esta primera edición de Mask Singer.

- Paz Vega se alza con la victoria de la primera edición de 'Mask Singer'

"¡No habéis dado una!", exclamaba Toni Cantó mientras dejaba al descubierto su rostro ante la mirada perpleja de Los Javis, José Mota y Malú. De hecho, fue precisamente a la cantante a quien el portavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana dedicó unas palabras con un guiño especial a su pareja: "Estuve hace unas semanas (con Albert Rivera) y no sabes lo que me costó no decirte lo que estaba haciendo. ¡No te lo puedes ni imaginar!", confesaba el concursante a Malú. Aunque esa no fue la única revelación en torno a la conexión entre ambos, ya que, durante la última actuación de Toni Cantó, ya sin máscara, la cantante le decía con complicidad a José Mota: "Lo que me voy a reír en mi casa". Por lo que, seguro que Albert Rivera y ella tienen mucho que comentar sobre lo vivido en la final de Mask Singer.

- Los disfraces que nos gustaría ver en la próxima temporada de 'Mask singer'

De lo que no cabe duda es de que Toni Cantó ha sabido despistar a los investigadores con pistas relacionadas con el mundo del deporte, además de confesarse aficionado a las motos, amante de Coldplay y muy activo en las redes sociales. Además, sus actuaciones han dejado sin palabras con canciones tan arriesgadas como Caruso de Andrea Boceli, Blinding Lights de The Weeknd e, incluso, Como yo te amo de Rocío Jurado. Tan solo la audiencia barajó su nombre después de que en el penúltimo programa se descubrieran las fotos personales de los participantes, donde Camaleón mostró una imagen junto a Chiquito de la Calzada que fue reveladora para la mayoría.

La experiencia de Toni Cantó en 'Mask Singer'

El político ha confesado que ha sido una experiencia de lo más divertida, aunque reconoce que le ha costado guardar el secreto, sobre todo, a sus hijos. Eso sí, tenía claro que haría lo posible para que su participación fuera divertida y camaleónica, acorde con su personaje: "A medida que fue pasando el programa me fui metiendo en el papel de Camaleón y bailaba o hacía el chorra de una manera que no creo que me atreviera en la vida normal, sin máscara. Fue muy bonito ver como poco a poco me iba mimetizando." En cuanto a las intuiciones de los investigadores, Toni Cantó lo tiene muy claro: "Se quedaron completamente congelados, yo creo que les rompimos completamente los esquemas. Ambrossi me ponía 27 años, yo se lo agradezco muchísimo…luego, Mota, ¡ni idea!"

- Al otro lado de la tele: los comentarios más divertidos sobre 'Mask Singer'

Por si esto fuera poco y más allá de la sorpresa, tanto para los investigadores como para el público, la aparición de Toni Cantó en Mask Singer y su continuidad hasta la final también ha supuesto un bonito reencuentro con otra de las concursantes: Paz Vega. La actriz, que se proclamó ganadora de esta primera edición y el político, volvieron a verse las caras después de haber compartido reparto en la mítica serie de televisión 7 Vidas.

- ¡Sorpresa! Genoveva Casanova en televisión: 'Mis hijos me preguntaban dónde iba un sábado a trabajar'

- De Ryan Reynolds a Bella Thorne: 10 estrellas internacionales que han sorprendido en 'Mask Singer'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.