Luis Enrique, orgulloso de su hija Sira, la otra campeona de la familia

El deporte corre por sus venas y la competición también. Sira Martínez, la segunda hija de Luis Enrique, ha preferido el hipódromo al campo de fútbol y el caballo al balón, pero conquista el pódium con la misma ambición y determinación de su padre. La amazona, de 20 años, se ha proclamado campeona de España de saltos en la categoría de joven jinete 2020 y el seleccionador le ha felicitado públicamente: "¡Enhorabuena Sira! Campeona de España joven jinete 2020 y ¡enhorabuena también a su entrenador Paco Goyoaga". Junto a estas palabras de orgullo ha compartido también varias imágenes de la ganadora a lomos de su caballo.

La familia de Luis Enrique y su discreta vida personal

En el centro ecuestre de Oliva Nova, en Valencia, donde se disputó el campeonato de España durante cuatro días, Sira sonríe sobre el equino con la banda y la medalla de oro que acredita su victoria mientras la grada, probablemente más vacía de lo habitual por las medidas de seguridad, aplaude. En otras de las fotografías que ha compartido su padre, la vemos en plena carrera saltando las vallas que la llevaron a vencer a sus rivales. La plata se la llevó Nerea Garaygordobil y el bronce, Ignacio Astolfi, sobrino del veterano jinete Luis Astolfi.

La familia de Luis Enrique cierra con esta alegría un año, que en su caso no se torció con la llegada de la pandemia, si no mucho antes, cuando en agosto de 2019 el extécnico del Barça y Elena Cullell perdían a su hija pequeña Xana a los nueve años de edad después de sufrir un osteosarcoma. Su hermana, en una entrevista a Vanity Fair, hablaba con madurez de este duro golpe. "Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento", contaba antes de hacer toda una declaración de intenciones: “Voy a vivir la vida. Por mí y por mi hermana”. Para Sira, la pasión por los caballos le viene desde su infancia y también tiene mucho de terapéutico. "Es mi refugio. Cuando estoy triste, me subo y me olvido de todo", afirmaba en la misma entrevista.

El seleccionador español de fútbol siempre ha sido muy discreto en lo que se refiere a su vida personal. El 27 de diciembre de 1997, mientras jugaba en el FC Barcelona, Luis Enrique se casó con Elena Cullell, barcelonesa licenciada en Económicas y azafata de vuelo de profesión. La ceremonia fue ante 200 invitados en la basílica barcelonesa de Santa María del Mar y, como aseguraba en 2017 por su veinte aniversario, "todavía le aguanta". Desde entonces viven en la capital catalana, concretamente en Gavá, municipio del Bajo Llobregat, una zona en la que también reside el futbolista Javier Mascherano. Además, de Sira, tienen un hijo mayor, Pacho, de 22 años, que también es un gran amante del deporte.

