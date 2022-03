Luis Enrique, tras la pérdida de su hija Xana: 'Debemos afrontar la muerte, pero no en el orden que me ha tocado a mí’ En su vuelta como entrenador de la Selección Española ha asegurado haberse sentido impactado por el cariño recibido durante estos meses

“Tenía ganas de volver a recuperar la vida y volver a hacer lo que más me gusta, relacionarme con el fútbol, y demostrar a mi familia que la vida continúa” así de sincero y de contundente se ha mostrado Luis Enrique durante la presentación oficial de su vuelta como entrenador de la Selección Española. Con su talante de siempre y, una vez más, muy seguro de sí mismo, el asturiano no ha querido hablar específicamente de la muerte de su hija Xana, fallecida el pasado mes de agosto a los nueve años de edad después de sufrir un osteosarcoma, aunque sí ha asegurado sentirse “fuerte” y con “muchas ganas de volver a trabajar”. “Uno nunca sabe cómo va a reaccionar dependiendo de las situaciones” aseguraba Luis Enrique.

Acompañado por Luis Rubiales y José Francisco Molina, presidente y director deportivo de la Roja, el seleccionador se ha mostrado lleno de energía para afrontar los retos profesionales que tiene por delante, entre los que destacan la Eurocopa de 2020 y los Juegos Olímpicos de Tokio, destacando el gran apoyo con el que cuenta a su alrededor . "Mi familia me respalda totalmente. En esto de la muerte es algo que todos hemos de afrontar, aunque no en el orden que me ha tocado a mí. Hay muy poca información, mucho tabú en torno a esto y es una pena porque es bueno saber cómo afrontar a las personas que pasan por esto... Me siento muy orgulloso de la fortaleza y la entereza de todos ellos".

Dominando por completo el escenario y la situación, Luis Enrique ha agradecido a los periodistas allí congregados todos los mensajes de bienvenida y de cariño, sin olvidar el calor recibido tras la pérdida de su hija. "El apoyo, el respaldo y el respeto ha sido impactante, así como los minutos de silencio en los campos de fútbol” ha señalado el exfutbolista.

Para sobrellevar la dura pérdida de la pequeña Xana, Luis Enrique ha encontrado refugio en sus hobbies, pero sobre todo en su familia, su mujer Elena Cullel, con la que lleva más de veinte años casado y sus otros dos hijos Pacho de 20 años y Sira, de 18. “Tuve que dejar la selección por el motivo que todos conocéis. Un tiempo que pasé viendo mucho fútbol, mucho ciclismo, e intentando estar mucho tiempo con mi familia” señalaba el asturiano.

Genio y figura hasta el final y tirando de su habitual ironía y, Luis Enrique también ha hablado durante esta esperada rueda de prensa sobre su política de no conceder entrevistas. El seleccionador siempre ha sido reacio a ello y parece que tras este paréntesis profesional aún lo continuará siendo. “La verdad es que no he meditado sobre ellos durante este tiempo, pero esto es lo que dice mi mujer: Mejor en dosis pequeñas que grandes porque sino te vas a cansar” .

