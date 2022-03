Susanna Griso explica cómo está afectando el conflicto de los Pantoja a su compañero Francisco Rivera

A mediados de octubre éramos testigos del inicio de la tensión entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, un problema que ha salpicado a todo su círculo, especialmente a los hermanos mayores del DJ, Cayetano y Francisco Rivera, puesto que ha reavivado el conflicto que tienen desde hace años con la artista por la herencia de su padre. Precisamente de cómo el primogénito de Paquirri ha vivido esta situación ha hablado su compañera Susanna Griso, con la que comparte plató en Espejo público. "He visto que lo ha pasado mal durante unas semanas, ahora está más animado y ojalá se pueda aclarar en el 2021 porque sé que para ellos es un desgarro personal y familiar”, explicaba durante el estreno de la película infantil Pica Pica: Especial Navidad Navidad, de la que disfrutó con su hija pequeña y su amiga María Zurita.

La presentadora catalana decía además que no le ha sorprendido este problema con la herencia de Paquirri porque Francisco ya les había hablado del tema en el programa en alguna ocasión: "Nos había contado que eso estaba allí en un cuarto muriendo de asco y era algo que a ellos les generaba muchísimo dolor y él ya lo había hablado con su hermano. No me ha sorprendido la historia". El diestro, que tiene una sección propia en Espejo Público, entrevistará este lunes 21 de diciembre a Cayetano, una charla muy esperada de la que Susanna ha dicho que es "muy bonita y muy entrañable" y cree que a la audiencia le va a gustar mucho porque tiene un tono navideño y familiar.

En este encuentro televisivo entre los hijos de Paquirri y Carmen Ordoñez, de cuya relación se ha hablado mucho en los últimos tiempos por un posible distanciamiento a raíz de la Goyesca, Francisco no solo se interesará por el futuro profesional de su hermano, preguntándole si piensa en la retirada, sino que también hablarán de uno de los temas más seguidos del momento: la herencia de su padre. En el adelanto de la entrevista, en la que ambos aparecen rodeados de recuerdos familiares, Cayetano reconoce tener siempre presente a su padre en el recuerdo y en el pensamiento además de tener recuerdos preciosos de los momentos que pasaron de pequeños en la finca Cantora -allí vive Isabel Pantoja-.

Sus planes navideños

Con la llegada inminente de las navidades, Susanna, que también acudió la noche de este sábado al concierto de Raphael en el WiZink Center de Madrid, hablaba de los planes que tiene para pasar estas fiestas. Tanto su marido, Carles Torras, como ella son de Cataluña y esperan poder desplazarse a esta comunidad con sus tres hijos, Mireia, Jan y la pequeña Dorcette. Eso sí, allí no podrán rodearse seres queridos y hacer una multitudinaria celebración como en otras ocasiones. “En mi casa en Navidad éramos entre 45 o 50. Como no hay casa de esas dimensiones teníamos que alquilar casa que tuvieran esas dimensiones. Van a ser unas navidades extrañísimas y se me hace muy raro ir mi tierra y no ver a nadie. Pero es lo que toca. Pensamos que la vacuna nos lleve alegrías", explicaba la presentadora.

