Ágatha Ruiz de la Prada, Susanna Griso o Amelia Bono arropan a Raphael en su regreso a los escenarios

Raphael es un clásico de los navidades y, aunque la crisis del coronavirus no ha puesto las cosas fáciles y ha vaciado escenarios como nunca antes se había visto, el cantante de Linares logró revivir el Wizink Center de Madrid en el concierto más multitudinario desde que estallase la pandemia. Aún así, con 5.000 entradas vendidas -todas las que se pusieron a la venta- estaba lejos del aforo máximo de este palacio de los deportes. En el 60 aniversario de su carrera y tras el lanzamiento del discto Rapahel 6.0, el artista congregó a sus fans, entre los que se encuentran muchos rostros conocidos, como Susanna Griso y Ágatha Ruiz de la Prada, y alguna cara muy familiar.

Su hijo, Manuel Martos, que también se dedica al mundo de la música, acudía acompañado de su mujer Amelia Bono. También la actriz Toni Acosta, que estuvo casada durante tres años con Jacobo Martos, otro de los hijos del cantante, ha ido a ver a su exsuegro sobre el escenario acompañada de sus hijos y también de Pepón Nieto, con el que protagoniza la obra de teatro Anfitrión. Tras el concierto, la que fuera protagonista de Señoras del (h)ampa compartía con sus seguidores sus sensaciones. A pesar de la frialdad que evocaban las medidas de precaución y la distancia de seguridad, el cantante supo suplir con su voz estos inconvenientes. "Estuvo INMENSO, poderoso, íntimo, pequeño, vulnerable, grande otra vez, pero siempre ÉL. Él en todo su esplendor", ha descrito Toni.

Tampoco se ha perdido el regreso triunfal de Raphael, Ágatha Ruiz de la Prada que llegaba acompañada de su novio Luis Gasset, inseparables desde que ¡HOLA! publicase en exclusiva las primeras imágenes de la pareja la pasada primavera. La presentadora Susanna Griso era otra de las asistentes. Todos ellos llegaban protegidos por mascarillas, una de las medidas higiénicas indispensables.

Con invitados como Pablo López o Manuel Carrasco, Raphael celebró su más de medio siglo sobre los escenarios semanas después de presentar su último trabajo en el que a través de duetos con grandes amigos y artistas versiona grandes éxitos como Resistiré, el tema del Dúo Dinámico que se convirtió en el gran himno durante el confinamiento. Durante los meses en los que la movilidad estuvo totalmente restringida, salvo para las actividades imprescindibles, el cantante había confesado que no lo estaba llevando del todo mal. "No se me está haciendo duro porque tengo a mi mujer al lado y es una gran conversadora, estamos todo el día hablando y comentando lo que está pasando", reveló. "Yo estoy totalmente alucinado del ejército tan maravilloso, de médicos, enfermeras, de policía, de guardia civil, del propio ejército haciendo hospitales nuevos, limpiando los aeropuertos. Es una gente maravillosa toda, estoy orgulloso de ser español".

Raphael y Natalia Figueroa contrajeron matrimonio en Venecia el 14 de julio de 1972 y es evidente que su amor y buena relación continúa 50 años después. Hace unos meses, el artista contaba en El Hormiguero cuál era el secreto de un matrimonio, que les ha dado tres hijos y ocho nietos. "Lo primero de todo es quererse mucho. Lo segundo es soportarse, porque todos tenemos un humor diferente y decirse los buenos días con mucho cariño, entonces el día comienza bien. Y si pasa algo entre medias pues cuando llega la noche, se da las buenas noches con mucho cariño. Entonces, así se lleva uno bien", confesaba Raphael sobre su relación.

