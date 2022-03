Carme Chaparro abre el baúl de los recuerdos ¡y encuentra una foto con Susanna Griso y la reina Letizia!

En este puente de diciembre que acaba de comenzar, Carme Chaparro ha dicho que no va a salir de casa. La presentadora ha aprovechado para cocinar, leer, escuchar música y también echar la vista atrás. La autora de No soy un monstruo, La química del odio o Calladita estás más guapa ha abierto el baúl de los recuerdos y se ha llevado una grata sorpresa: ha aparecido una imagen de hace diecisiete años en la que aparece en actitud divertida posando para un reportaje con tres compañeras de profesión: Paloma Ferre, Susanna Griso y ¡la reina Letizia! "Lo que acabo de encontrar ordenando los papeles", ha escrito. Se trata de una histórica foto que guarda un enorme significado, y es que fue tomada en marzo de 2003, cuando doña Letizia, entonces presentadora de los Informativos de TVE, ya estaba saliendo con el entonces príncipe de Asturias aunque solo un reducido número de personas era conocedor de la relación.

Al ver este recuerdo en el que la Reina luce un traje blanco similar al que usó en su pedida, Susanna Griso no ha tardado en contestar. "Creo recordar que era un reportaje de jóvenes promesas. Para entonces el noviazgo era secreto pero no tardó en hacerse público", ha escrito la presentadora de Espejo público, quien ha coincidido posteriormente en varias ocasiones con la mujer del actual jefe de Estado. De hecho, en enero de 2005 protagonizaron una divertida anécdota al acudir a la fiesta del 25 aniversario de Antena 3 con un look prácticamente idéntico -un esmoquin negro con solapas de raso-. Una coincidencia a la que doña Letizia reaccionó con gran sentido del humor diciéndole: "la próxima vez es mejor que nos llamemos antes". Posteriormente se han visto también en actos como el besamanos que se hace tradicionalmente, excepto este año, en el Día de la Hispanidad.

Su vinculación con el mundo del periodismo

Cuando en noviembre de 2003 se hizo oficial el compromiso de don Felipe y doña Letizia, la vida de ella cambió por completo. Aunque dejó atrás su trabajo como periodista -fue reconocida tres años antes por la Asociación de la Prensa de Madrid como la profesional de la comunicación menor de 30 años más destacada del año en 2000- para comenzar a ejercer de princesa consorte y acudir a actos institucionales, lo cierto es que siguió vinculada con el mundo de la información y manteniendo las amigas que tenía hasta entonces. De hecho, de su círculo íntimo siguen formando parte no solo sus familiares sino también algunas compañeras como Inma Aguilar, Sagrario Ruiz de Apodaca, Esther Jaén, Almudena Bermejo, Ana Prieto, Cristina Palacios o Sonsoles Ónega, quien ejerció de testigo en la boda de los Reyes, celebrada en la Catedral de la Almudena.

En la agenda oficial de doña Letizia hay actos relacionados con su profesión. El último de ellos tuvo lugar hace escasos días, cuando presidió junto al Rey la XXXVII edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, que concede cada año la Asociación de Periodistas Europeos. En la citada ocasión, el monarca alabó en su discurso la importancia de los medios en la sociedad y, parafraseando a Gabriel García Márquez se refirió al periodismo como el "mejor oficio del mundo". "Sin libertad no hay verdaderos medios de comunicación, cabría preguntarse qué quedaría de la libertad y de la democracia si los medios dejaran de cumplir su función", decía

