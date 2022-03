Vanessa Bryant denuncia que su madre la está extorsionando: le exige 4 millones, una casa y un coche

En enero de este año falleció Kobe Bryant cuando su helicóptero, en el que iba también su hija Gianna, se estrelló en el barrio de Calabasas, en Los Ángeles. Desde entonces, la familia ha estado intentando recuperarse de lo ocurrido, pero no sin dificultad. Por si eso fuera poco, ahora la madre de Vanessa Bryant -es decir, a suegra del deportista-, ha denunciado a su hija y le exige años de salario por trabajar como asistente y cuidando de sus niñas. Sofia Urbieta Laine ha presentando una demanda y asegura que el jugador de baloncesto había "prometido cuidarla" durante el resto de su vida pero no se está cumpliendo debido a las decisiones que está tomando su viuda.

Según ha explicado Sofia Laine en su denuncia, presentada en la corte angelina, unos días antes de su muerte Kobe aseguró que cuidaría de ella pero "desgraciadamente no se ha cumplido porque ahora ha fallecido y Vanessa Bryant ha dado todos los pasos para imposibilitar y cancelar todas las promesas", por lo que alega que su hija nunca pretendió honrar los últimos deseos del jugador de baloncesto. En un comunicado, la viuda ha respondido a las alegaciones de su madre, de 68 años, diciendo que intenta "extorsionar económicamente" a la familia. Explica que durante casi veinte años, ella y su marido financiaron la vida de la abuela de sus hijos, dejándola vivir sin pagar alquiler en una casa de la familia en Newport Coast (en el condado de Orange).

"Ahora quiere cobrarme 96 dólares la hora (78 euros) por haber trabajado, supuestamente, 12 horas al día durante 18 años cuidando a sus nietos. En realidad, de manera ocasional cuidó de mis hijas mayores cuando eran niñas", ha compartido Vanessa, ofendida ante la petición de su madre. La viuda de la leyenda de los Lakers alega que ella ha sido ama de casa durante la infancia de sus niñas, y que cuando no estaban en el colegio o en actividades extraescolares estaban con ella, por lo que la demanda de su madre está basada en mentiras. "A principios de este año estaba buscando un nuevo hogar para ella y, una semana más tarde, salió en televisión dando una entrevista en la que hablaba de manera despectiva de nuestra familia, haciendo falsas acusaciones mientras vivía gratis en una urbanización de Newport Coast", añade la que fuera mujer de Kobe Bryant durante casi 20 años.

"Incluso después de esa entrevista estaba dispuesta a ofrecer a mi madre apoyo económico durante el resto de su vida, pero eso no fue suficiente para ella. Se puso en contacto conmigo a través de intermediarios -al contrario de lo que ella asegura, no he cambiado de número de teléfono- y me exigió 5 millones de dólares (4.085.000 euros), una casa y un vehículo Mercedes tipo SUV", desvela Vanessa en su comunicado, en el que no teme enfrentarse a su progenitora y en el que asegura que sigue recibiendo, además de su dinero, una pensión de un divorcio en 2004.

