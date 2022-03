El corresponsal José Ángel Abad explica su ausencia de los informativos

Desde el año 2003 el telediario de Antena 3 cuenta con José Ángel Abad informando en primera línea desde Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos y veteranos de los corresponsales de nuestro país. Tras unas elecciones norteamericanas de lo más intensas, con Abad como encargado de explicar todos los detalles, no han sido pocos los que se han percatado de su repentina ausencia y se han preocupado por su estado de salud, levantando todo tipo de sospechas en una época en la que el continente americano está siendo fuertemente golpeado por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el propio periodista ha explicado el motivo real que le ha mantenido alejado de las cámaras y por el que ha recibido el apoyo de otros compañeros de la casa como Sandra Golpe o Carlos Franganillo.

Efectivamente, José Ángel Abad se ha ausentado de su puesto como corresponsal por motivos de salud pero, al contrario de lo que muchos se temían, no ha tenido nada que ver con la COVID-19. Ha sido el propio periodista quien ha querido mandar un tranquilizador mensaje explicando que ha sufrido algún tipo de lesión en la piel, que no ha querido especificar, pero a la que ha quitado gravedad afirmando que volverá a su puesto de trabajo en los próximos días. Lo que sí ha querido mostrar ha sido su agradecimiento de forma pública a todos los que se han preocupado por él, así como, aprovechar para felicitas las fiestas a sus seguidores.

"Muchas gracias a quienes habéis preguntado sobre mi ausencia estos días. Me he estado recuperando feliz y completamente de una lesión en una clínica dermatológica", explicaba en su mensaje. "Estaré de vuelta en unos días y ojalá acabemos el año entonces contando buenas noticias. Saludos", zanjaba José Ángel Abad. Un comunicado que ha generado miles de reacciones y respuestas en las que no han faltado las felicitaciones al corresponsal, incluyendo el cariñoso comentario de Sandra Golpe o aquellos que, más optimistas, pensaban que Abad estaría de vacaciones después de haber pasado las últimas semanas trabajando en la cobertura de las elecciones de Estados Unidos.

Sin duda, buenas noticias para el equipo de informativos de la cadena, después de que también hayan sufrido estas últimas semanas otra baja entre su equipo: la de de su meteoróloga Himar González, quien ya se encuentra recuperada. De hecho, en una época en la que la pandemia también ha hecho mella entre los profesionales de la televisión de nuestro país, la presentadora de Tu Tiempo también quiso aclarar públicamente que su patología no tenía nada que ver con el coronavirus.

