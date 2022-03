Victoria de Marichalar y Jorge Bárcenas: las imágenes de su salida prenavideña en pareja

La relación entre Victoria de Marichalar y Jorge Bárcenas sigue viento en popa. Después de un verano en el que apenas se han separado, la pareja sigue en la misma tónica cuando están cerca de celebrar un año y medio juntos. Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, aprovechan para disfrutar de algunas escapadas por Madrid, ciudad en la que ambos residen, al menos hasta las 12 de la noche, cuando el toque de queda en vigor les obliga a estar en su domicilio. Un poco antes de esa hora límite, los jóvenes eran fotografiados a la salida de un bar del barrio de las letras.

Muy pendientes del movil y a paso ligero, Victoria y Jorge caminaban ajenos a la expectación mediática y a los flashes. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, protegida con una mascarilla negra decorada con una estrella, lucía un look total black con unos estilosos pantalones de cuero. La nota de color la ponía un original bolso marrón con detalles étnicos y un llamativo cierre triangular. Su chico, que llevaba una mascarilla exactamente igual, también iba de negro, con vaqueros y cómodas zapatillas, aunque con una cazadora beis.

Jorge es uno de los DJs más populares de la noche madrileña y, pese a que las restricciones derivadas de la pandemia han dificultado este tipo de actuaciones, no ha dejado de trabajar. Además, compagina esta actividad con sus estudios en ESIC Business & Marketing School, donde estudia un doble grado de Marketing y Negocios Digitales. Por su parte, Victoria se encuentra en el segundo curso de Administración y Dirección de Empresas en The College for International Studies, el mismo centro al que asisten su hermano Felipe o Alba Díaz. En sus ratos libres, la joven no duda en ir a animar a su novio en cada una de sus sesiones.

La pareja ya pasó junta el confinamiento en una finca familiar del DJ, donde este demostró incluso sus dotes culinarias además de amenizar los duros días de aislamiento con su música. Tras esta prueba de fuego para su relación, durante el verano también fueron inseparables. Les vimos disfrutando de la playa en Marbella, en conciertos y comiendo en muchos de sus restaurantes favoritos. Tras las vacaciones, trasladaron su amor a Madrid, donde también fueron fotografiados en varias ocasiones en románticos paseos. Ahora, se avecinan unas navidades más caseras que las pasadas, cuando la revista ¡HOLA! mostró estas navidades en exclusiva las fotografías más románticas de la pareja comiéndose a besos en Baqueira Beret, y confirmando entre abrazo y abrazo lo que ya era un secreto a voces.

