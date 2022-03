LA MAGIA DEL 'QUICK CHANGE' ¡Reto superado! Pilar Rubio demuestra su velocidad probándose ocho looks en dos minutos La colaboradora televisiva ha sorprendido con una disciplina de magia que combina moda y rapidez

Parece que a Pilar Rubio nada se le resiste, tal y como demuestra cada semana con sus retos en El Hormiguero, un plató en el que ha mostrado muchas facetas, desde actividades de riesgo como el funambulismo hasta ponerse en la piel de un camarero profesional, al más puro estilo Tom Cruise. En esta ocasión, la colaboradora relevisiva ha vuelto a dejar con la boca abierta a los telespectadores con un truco de magia llamado quick change, que combina velocidad y moda. Una prueba que Pilar Rubio ha superado con creces y sin perder la sonrisa ni un solo segundo, ya que ha conseguido cambiarse de ropa un total de ocho veces en menos de dos minutos. Todo ello mientras bailaba en compañía de Lucía Rivera, su asistente para este divertido reto y especialista en este tipo de espectáculos.

Pilar arrancaba su sección con una especie de pijama ancho de color amarillo, que le duró puesto apenas unos segundos, ya que, al ritmo de la canción It’s my life de Bon Jovi, a Pilar Rubio y a su asistente les bastó pasar por detrás de una tela para aparecer con un outfit completamente distinto: un vestido gris con una americana granate. Pero el reto no había hecho más que comenzar, así que, entre baile y baile se fueron aproximando a un biombo en el que había varios vestido colgados. Pilar Rubio se escondió tras él y, apenas unos segundos después de que su compañera le lanzase el siguiente look, ya lo lucía sobre su cuerpo. Uno de los cambios más impactantes y veloces del show.

El siguiente cambió de ropa llegaba instantes después de que Pilar se metiera en un probador: tras su cortina desveló su nuevo look, un vestido verde. Un modelito que no llevaría puesto durante mucho rato, ya que lo mejor del reto estaba aún por descubrirse: Pilar se introdujo entonces en un tubo de tela y, con la ayuda de Lucía Rivera -encargada de subirlo y bajarlo-, tan solo le bastaron unos segundos para dejar con la boca abierta a todos con un traje negro ¡con sombrero incluido! Y la cosa no quedó ahí, ya que, nada más subir y bajar de nuevo el tubo, Pilar deslumbró con un vestido corto en tonos rosa palo con el que se dispuso a ir a por el broche final de la prueba.

Pilar Rubio y su ayudante se vieron envueltas en una inmensa nube de humo en mitad del plató y, nada más despejarse el ambiente, las dos aparecieron radiantes en un abrir y cerrar de ojos, ambas con vestidos largos de gala y escote palabra de honor -en el caso de Pilar, con estampado de flores, y en el de Lucía de color azul marino-. Nada más terminar el espectáculo, que se ganó todos los aplausos, Pablo Motos felicitó a su compañera, y Pilar no dudó en otorgar el mérito a la especialista en este tipo de magia: "Lucía Rivera es la mejor haciendo quick change, ella es la artífice de todo junto a Raúl Alegría". Sin duda, Pilar Rubio ha conseguido superar su reto semanal una vez más.

